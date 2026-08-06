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'जल्द लंदन से लाई जाएगी वाग्देवी की प्रतिमा...', धार भोजशाला में साध्वी ऋतंभरा का बड़ा ऐलान

Sadhvi Rithambhara News: साध्वी ऋतंभरा धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पहुंची. जहां उन्होंने मां वाग्देवी के तेल चित्र के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाया जाएगा. उसके बाद भोजशाला में विराजमान होगी.

Written ByKamal SolankiEdited ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:12 PM IST
'जल्द लंदन से लाई जाएगी वाग्देवी की प्रतिमा...', धार भोजशाला में साध्वी ऋतंभरा का बड़ा ऐलान
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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