'जल्द लंदन से लाई जाएगी वाग्देवी की प्रतिमा...', धार भोजशाला में साध्वी ऋतंभरा का बड़ा ऐलान

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Dhar Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में गुरुवार को साध्वी ऋतंभरा पहुंचीं, जहां उन्होंने मां वाग्देवी के तेल चित्र के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे परिसर में धार्मिक माहौल देखने को मिला. साध्वी ऋतंभरा के आगमन पर श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया.
पूजन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि मां वाग्देवी केवल एक मंदिर की देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज को ज्ञान देने वाली शक्ति हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से धार लाई जाएगी और भोजशाला में विराजमान होगी. उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा का आगमन नहीं होगा, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सनातन परंपरा के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा. मां वाग्देवी का ज्ञान पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्वभर में फैलेगा.
सत्य को दबा नहीं सकते हैं
उन्होंने भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और इसे सनातन धर्म की विजय का प्रतीक बताया. साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि वर्षों तक हमारी सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने और उसके मूल स्वरूप को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति सूर्य के प्रकाश के समान है, जो कुछ समय के लिए बादलों या अंधकार से ढंक सकती है, लेकिन अंततः उसका प्रकाश पूरी दुनिया को आलोकित करता है.
भोजशाला आस्था का केंद्र
उन्होंने कहा कि भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां मां वाग्देवी की प्रतिष्ठा और पूजा-अर्चना से आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी.
सुरक्षा के बीच पूजा-अर्चना
साध्वी ऋतंभरा के भोजशाला पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिसर में पहुंचे. सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने शांतिपूर्वक दर्शन और पूजा-अर्चना की. उनके संबोधन के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए और मां वाग्देवी की आराधना की. भोजशाला में उनका यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसे ज्ञान, संस्कृति और सनातन परंपरा के पुनर्स्थापन की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया.
GenZआंदोलन पर भी बोलीं
साध्वी ऋतंभरा ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक आंदोलन को लेकर कहा कि उस दौरान जिस प्रकार युवाओं, विशेषकर लड़के-लड़कियों द्वारा अभद्र भाषा, अश्लीलता और गंदी-गंदी गालियों का प्रयोग किया गया, वह समाज के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा और संस्कारयुक्त शिक्षा की आवश्यकता है. मां वाग्देवी ज्ञान और विवेक की देवी हैं और उनका संदेश समाज में शालीनता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को मजबूत करेगा.
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