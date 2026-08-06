'जल्द लंदन से लाई जाएगी वाग्देवी की प्रतिमा...', धार भोजशाला में साध्वी ऋतंभरा का बड़ा ऐलान

सत्य को दबा नहीं सकते हैं

उन्होंने भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और इसे सनातन धर्म की विजय का प्रतीक बताया. साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि वर्षों तक हमारी सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने और उसके मूल स्वरूप को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति सूर्य के प्रकाश के समान है, जो कुछ समय के लिए बादलों या अंधकार से ढंक सकती है, लेकिन अंततः उसका प्रकाश पूरी दुनिया को आलोकित करता है.