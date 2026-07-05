धार के सलमान हत्याकांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार, उज्जैन से पकड़ा गया नौशाद

कड़ी सजा दिलाने की मांग

मृतक के पिता शमशुद्दीन पटेल ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी से कानून पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है. उन्होंने प्रशासन और न्यायालय से सभी आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की. सागौर थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उज्जैन में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया. वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी के साथ ही सलमान हत्याकांड के सभी सातों मुख्य आरोपी अब कानून की गिरफ्त में हैं.