धार के सलमान हत्याकांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार, उज्जैन से पकड़ा गया नौशाद

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Dhar News: धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र के चर्चित सलमान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. घटना के बाद से फरार चल रहे सातवें और अंतिम मुख्य आरोपी नौशाद को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को वारदात स्थल ले जाकर मौका-मुआयना कराया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.
सागौर थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित सलमान हत्याकांड के सातवें और अंतिम मुख्य आरोपी नौशाद पिता करमशाह को पुलिस ने उज्जैन के अहमदनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी घटना के दिन से ही फरार था. उसकी तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर और सीएसपी रवि सोनेर के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया था.
पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को सलमान के घर के सामने और घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां मौका-मुआयना कराया गया. इस दौरान आरोपी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा.
कड़ी सजा दिलाने की मांग
मृतक के पिता शमशुद्दीन पटेल ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी से कानून पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है. उन्होंने प्रशासन और न्यायालय से सभी आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की. सागौर थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उज्जैन में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया. वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी के साथ ही सलमान हत्याकांड के सभी सातों मुख्य आरोपी अब कानून की गिरफ्त में हैं.
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