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धार के सलमान हत्याकांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार, उज्जैन से पकड़ा गया नौशाद

Salman Murder Case: धार के सागौर थाना क्षेत्र के चर्चित सलमान हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे अंतिम मुख्य आरोपी नौशाद को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को घटनास्थल ले जाकर मौका-मुआयना कराया गया. इसके साथ ही मामले के सभी सातों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

Written ByKamal SolankiEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:36 PM IST
धार के सलमान हत्याकांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार, उज्जैन से पकड़ा गया नौशाद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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