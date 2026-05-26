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'मस्जिद-चर्च की तरह मुक्त हों मंदिर...', भोजशाला में शंकराचार्य का बड़ा बयान, कर दी ये बड़ी मांग

Shankaracharya Narendraanand Saraswati Statement: धार की भोजशाला पहुंचे शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए. उन्होंने मंदिरों के संचालन का अधिकार संत समाज और सनातनियों को देने तथा मंदिर धन का उपयोग गुरुकुल और गौशालाओं में करने की मांग उठाई.

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 26, 2026, 04:23 PM IST
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Dhar Bhojshala News
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Dhar Bhojshala News: धार की ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को नियमित सत्याग्रह और पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. इस दौरान मां वाग्देवी की विधिवत पूजा, यज्ञ-हवन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर आहुतियां दीं. खास बात यह रही कि काशी सुमेरु पीठ के प्रमुख जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी भोजशाला पहुंचे और उन्होंने पूजा-पाठ में भाग लेकर सनातन परंपरा और आस्था को लेकर बड़ा बयान दिया.

इस दौरान काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन आस्था, श्रद्धा और संघर्ष की विजय का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब भोजशाला में आने वाले श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसती थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है और भक्तों पर पुष्पवर्षा हो रही है. शंकराचार्य ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने साक्ष्यों और पुरातत्व रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय दिया है, वह सनातन समाज की बड़ी जीत है. उन्होंने भोजशाला को महाराजा भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और ज्ञानस्थली बताया.

क्या बोले शंकराचार्य ?
जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि 'देश में अगर मस्जिद और चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं हैं, तो सनातनियों के पौने पांच लाख मंदिर भी सरकार के कब्जे से मुक्त होना चाहिए. 110 करोड़ हिंदुओं का उन मंदिरों पर अधिकार और नियंत्रण होना चाहिए. मंदिरों का संचालन संत समाज और सनातनियों के मार्गदर्शन में हो. मंदिरों के धन का उपयोग गुरुकुलों की स्थापना, गौशालाओं के संरक्षण और शिक्षा केंद्रों के विकास में किया जाना चाहिए.

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शंकराचार्य ने की ये मांग
उन्होंने मांग की है कि मंदिरों का पैसा किसी अन्य धार्मिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों या मस्जिदों को न दिया जाए. आने वाले वर्षों में देशभर में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जा सके. इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड और कमेटी का गठन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त करने की आवश्यकता है. जैसे अन्य देशों ने स्वतंत्रता के बाद गुलामी के प्रतीकों को समाप्त किया, उसी तरह भारत में भी ऐसे प्रतीकों को हटाने का काम होना चाहिए. सनातन धर्म और हिंदू आस्था की रक्षा के लिए समाज संगठित होकर कार्य करेगा.

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