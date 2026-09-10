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धार में अंधविश्वास की हद: भूत भगाने के नाम पर महिला को कोयले से जलाया, चीखती रही पीड़िता पर नहीं सुना तांत्रिक

Dhar News: धार जिले में अंधविश्वास के नाम पर एक महिला को भयानक यातना देने का मामला सामने आया है. यहां तांत्रिक ने भूत-प्रेत का साया बताकर महिला की हथेलियों पर जलते कोयले रख दिए और पेट पर लात रखकर यातनाएं दीं.

Written ByKamal SolankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 10, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:20 AM IST
धार में अंधविश्वास की हद: भूत भगाने के नाम पर महिला को कोयले से जलाया, चीखती रही पीड़िता पर नहीं सुना तांत्रिक
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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