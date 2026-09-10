/धार में अंधविश्वास की हद: भूत भगाने के नाम पर महिला को कोयले से जलाया, चीखती रही पीड़िता पर नहीं सुना तांत्रिक

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मध्य प्रदेश के धार जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां धामनोद के पास रहने वाली एक महिला जो लंबे समय से बीमार थी उसे उसका परिवार झाबुआ जिले के भेरूपाड़ा गांव ले गया. वहां लक्ष्मण निनामा नाम के एक व्यक्ति ने बुरी आत्माओं को भगाने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. इलाज के नाम पर उस तांत्रिक ने महिला की हथेलियों पर जलते हुए अंगारे (कोयले) रख दिए, जिससे वे बुरी तरह जल गईं. इसके अलावा उसने महिला के साथ मारपीट की और उसके पेट पर पैर रखकर तांत्रिक क्रिया की.
भूत-प्रेत भगाने के नाम पर महिला के हाथ जलाए
ढोंगी ने बुरी आत्मा का साया होने का दावा करते हुए महिला के दोनों हाथों पर जलते हुए गोबर के उपले और दहकते कोयले रख दिए. बेबस महिला दर्द से चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन अंधविश्वास के इस खेल में किसी ने उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया. आग की लपटों से उसके हाथ बुरी तरह झुलस गए.
जिला अस्पताल किया गया रेफर
घटना के तुरंत बाद, महिला के परिवार वाले उसे धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. डॉ. पंकज धाकड़ ने उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन चोटों की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत धार जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉ. धाकड़ ने बताया कि महिला बुरी तरह झुलसी हुई हालत में आई थी और शुरुआती इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया.
कई दिनों से बीमार थी महिला
महिला के पति ने बताया कि वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद किसी की सलाह पर वे झाबुआ जिले के रूपखेड़ा गांव गए. वहां लक्ष्मण नाथ निनामा नाम के एक तांत्रिक ने महिला को घर के अंदर एक कमरे में ले जाकर तांत्रिक क्रिया नाम पर उसे जलते हुए अंगारों से दागा और उसके पेट पर पैर रखकर कुछ क्रियाएं कीं. इस दौरान परिवार के सदस्यों को अंदर जाने से रोक दिया गया. पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला चीखती-चिल्लाती रही. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो तांत्रिक ने उन्हें उसे ले जाने के लिए कहा. वे उसे घर वापस ले आए और बाद में धामनोद हेल्थ सेंटर में उसका इलाज करवाया.
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