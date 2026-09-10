/धार में अंधविश्वास की हद: भूत भगाने के नाम पर महिला को कोयले से जलाया, चीखती रही पीड़िता पर नहीं सुना तांत्रिक

कई दिनों से बीमार थी महिला

महिला के पति ने बताया कि वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद किसी की सलाह पर वे झाबुआ जिले के रूपखेड़ा गांव गए. वहां लक्ष्मण नाथ निनामा नाम के एक तांत्रिक ने महिला को घर के अंदर एक कमरे में ले जाकर तांत्रिक क्रिया नाम पर उसे जलते हुए अंगारों से दागा और उसके पेट पर पैर रखकर कुछ क्रियाएं कीं. इस दौरान परिवार के सदस्यों को अंदर जाने से रोक दिया गया. पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला चीखती-चिल्लाती रही. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो तांत्रिक ने उन्हें उसे ले जाने के लिए कहा. वे उसे घर वापस ले आए और बाद में धामनोद हेल्थ सेंटर में उसका इलाज करवाया.