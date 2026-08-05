गेहूं-चना छोड़ विदेशी फूलों की खेती...MP का 'मिनी हॉलैंड' बना रूपाखेड़ा, बदल गई किसानों की जिंदगी!

बदली किसानों की तकदीर

दरअसल, कुछ साल पहले तक धार जिले के बदनावर विकासखंड का छोटा सा रूपाखेड़ा गांव खेती पर निर्भर एक आम गांव था. यहां ज्यादातर किसान पारंपरिक और मौसम पर निर्भर खेती करते थे. कम बारिश में फसलें सूख जाती थीं, जबकि भारी बारिश में खेतों में पानी भर जाता था. बढ़ती लागत, महंगे बीज और खाद, और कम मुनाफे की वजह से किसानों की आर्थिक हालत मुश्किल हो गई थी. हालांकि गांव के लगभग 150 परिवारों की ज़िंदगी खेती पर ही टिकी थी, फिर भी किसान हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहते थे. ऐसे में बागवानी विभाग ने किसानों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तकनीकों से परिचित कराना शुरू किया. कुछ किसानों ने शुरुआत में जोखिम उठाया, लेकिन उनकी सफलता ने धीरे-धीरे पूरे गांव को आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया.