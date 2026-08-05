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गेहूं-चना छोड़ विदेशी फूलों की खेती...MP का 'मिनी हॉलैंड' बना रूपाखेड़ा, बदल गई किसानों की जिंदगी!

Success Story: धार जिले का रूपखेड़ा गांव पारंपरिक खेती से आधुनिक बागवानी की ओर बढ़कर "MP का मिनी हॉलैंड" बन गया है. केंद्र सरकार की MIDH योजना और बागवानी विभाग की मदद से गांव में 75 से ज्यादा पॉलीहाउस लगाए गए हैं.

Written ByKamal SolankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:40 PM IST
गेहूं-चना छोड़ विदेशी फूलों की खेती...MP का 'मिनी हॉलैंड' बना रूपाखेड़ा, बदल गई किसानों की जिंदगी!

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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