गेहूं-चना छोड़ विदेशी फूलों की खेती...MP का 'मिनी हॉलैंड' बना रूपाखेड़ा, बदल गई किसानों की जिंदगी!

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मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा गांव देश भर में आधुनिक खेती के एक नए प्रतीक के तौर पर उभरा है. कभी गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने वाला रूपखेड़ा गांव अब पॉलीहाउस में विदेशी फूलों की खेती और आधुनिक, तकनीक-आधारित खेती के जरिए अपने किसानों के लिए सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है. गुलाब, जरबेरा, लिली और कई तरह के विदेशी फूलों की खेती ने इस गांव को "मध्य प्रदेश का मिनी हॉलैंड" का दर्जा दिलाया है. सरकारी योजनाओं, वैज्ञानिक तकनीकों और किसानों की कड़ी मेहनत के मेल से यह बदलाव आया है.
बदली किसानों की तकदीर
दरअसल, कुछ साल पहले तक धार जिले के बदनावर विकासखंड का छोटा सा रूपाखेड़ा गांव खेती पर निर्भर एक आम गांव था. यहां ज्यादातर किसान पारंपरिक और मौसम पर निर्भर खेती करते थे. कम बारिश में फसलें सूख जाती थीं, जबकि भारी बारिश में खेतों में पानी भर जाता था. बढ़ती लागत, महंगे बीज और खाद, और कम मुनाफे की वजह से किसानों की आर्थिक हालत मुश्किल हो गई थी. हालांकि गांव के लगभग 150 परिवारों की ज़िंदगी खेती पर ही टिकी थी, फिर भी किसान हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहते थे. ऐसे में बागवानी विभाग ने किसानों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तकनीकों से परिचित कराना शुरू किया. कुछ किसानों ने शुरुआत में जोखिम उठाया, लेकिन उनकी सफलता ने धीरे-धीरे पूरे गांव को आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया.
'मिनी हॉलैंड' बना रूपाखेड़ा
आज रुपाखेड़ा की पहचान बदल गई है. गांव में 75 से ज्यादा पॉलीहाउस हैं, जो लगभग 1,44,407 वर्ग मीटर के इलाके में फैले हुए हैं. इन पॉलीहाउस में वैज्ञानिक तरीकों और कंट्रोल किए गए तापमान का इस्तेमाल करके गुलाब, जरबेरा, लिली, जिप्सोफिला, नीले डेजी और सफेद डेजी जैसे बेहतरीन विदेशी फूलों की खेती की जाती है. इन फूलों की सुंदरता और क्वालिटी यूरोप के खेतों में उगने वाले फूलों जैसी ही शानदार होती है. सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जब रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, तो पूरा माहौल खुशबू से भर जाता है. इसी नजारे की वजह से लोग इस गांव को "मध्य प्रदेश का मिनी हॉलैंड" कहते हैं.
रोजगार के अवसर बढ़े
रूपाखेड़ा में उगाए जाने वाले फूल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित नहीं हैं. इन्हें जयपुर, कोटा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद और देश के अन्य बड़े शहरों में भी भेजा जाता है. शादियों, होटलों, धार्मिक आयोजनों, कॉर्पोरेट कार्यक्रमों और सजावट के कामों के लिए इन फूलों की लगातार मांग बनी रहती है. जहां पहले किसान सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर रहते थे, वहीं अब साल भर उत्पादन करने और नियमित आय के नए रास्ते खुल गए हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं.
MIDH योजना की अहम भूमिका
किसान जमनालाल पाटीदार बताते हैं कि पहले वे पारंपरिक खेती करते थे, जिससे गुजारा करना मुश्किल होता था. कुछ साल पहले गांव के एक किसान ने फूलों की खेती शुरू की. उससे होने वाला फायदा देखकर दूसरे किसानों ने भी वही करना शुरू कर दिया. इसके बाद बागवानी विभाग की मदद से उन्हें लोन मिला और आज गांव में 75 से ज्यादा पॉलीहाउस हैं, जहां कई तरह के देसी और विदेशी फूल उगाए जाते हैं और देश भर में सप्लाई किए जाते हैं. रूपाखेड़ा की इस कामयाबी में भारत सरकार की 'मिशन फ़ॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) योजना ने अहम भूमिका निभाई है. इस योजना के तहत पॉलीहाउस बनाने के लिए प्रति यूनिट ₹19 लाख तक और शेड-नेट हाउस बनाने के लिए ₹14.20 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है.
सरकारी मदद से किसानों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना आसान हो गया. बागवानी विभाग ने समय-समय पर ट्रेनिंग, तकनीकी सलाह और फसल प्रबंधन की जानकारी देकर किसानों का मार्गदर्शन किया. अब राज्य के अलग-अलग जिलों से किसान, कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी रूपाखेड़ा के खेती के मॉडल को समझने के लिए वहां आ रहे हैं. यह गांव आधुनिक खेती के बारे में सीखने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.
लाखों किसानों को उम्मीद का संदेश
धार जिला प्रशासन और बागवानी विभाग का मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसान 'प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन' (संरक्षित खेती) अपनाते हैं, तो इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि पानी बचाने, अच्छी क्वालिटी की फसल उगाने और एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी मजबूत होंगी. इसीलिए जिले के किसानों को खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. यह गांव देश भर के लाखों किसानों को उम्मीद का संदेश देता है. सरकारी मदद और किसानों की मेहनत एक साथ मिलती है, तो वे न सिर्फ गांव की सूरत, बल्कि किसानों की किस्मत भी बदल सकते हैं.
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