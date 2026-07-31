/भोजशाला परिसर से सटी जमीन पर नमाज की मंजूरी, SC के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट, देर रात तक चली बैठक

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धार की ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े नमाज विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को भोजशाला परिसर के पीछे वाले हिस्से में स्थित सर्वे नंबर 611 और 612 पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं. आदेश के बाद देर शाम कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी सचिन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और नमाजियों के आने-जाने के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक इंतजामों का जायजा लिया.
बता दें, इससे पहले जिला प्रशासन ने 40 पीर दरगाह के पास वैकल्पिक स्थान तय किया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी कि वह भोजशाला से काफी दूर है. इसके बाद एक अन्य स्थान का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गुरुवार को अदालत ने भोजशाला के निकट स्थित सर्वे नंबर 611 और 612 पर व्यवस्था करने का आदेश दिया. त्रुटि के चलते सर्वे 596 ((खसरा नंबर 596) बताया गया था जों अब 611.6112 हो गया.
जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की हुई बैठक
कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई.
वहीं, बैठक के बाद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने बताया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि सुबह प्रशासन मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को मौके पर ले जाकर व्यवस्थाओं से अवगत कराएगा. हालांकि उनका कहना है कि प्रस्तावित स्थान पर बारिश के कारण मिट्टी और कीचड़ है, इसलिए फिलहाल वह नमाज अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. अंतिम निर्णय मौके की स्थिति देखने के बाद लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज नमाज अदा करने के लिए तैयार है, अब यह प्रशासन की व्यवस्था पर निर्भर करेगा कि नमाज किस प्रकार संपन्न होगी.
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