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भोजशाला परिसर से सटी जमीन पर नमाज की मंजूरी, SC के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट, देर रात तक चली बैठक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Written ByKamal SolankiEdited ByPooja
Published: Jul 31, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:18 AM IST
भोजशाला परिसर से सटी जमीन पर नमाज की मंजूरी, SC के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट, देर रात तक चली बैठक

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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