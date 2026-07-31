/भोजशाला परिसर से सटी जमीन पर नमाज की मंजूरी, SC के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट, देर रात तक चली बैठक

जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की हुई बैठक

कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई.

वहीं, बैठक के बाद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने बताया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि सुबह प्रशासन मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को मौके पर ले जाकर व्यवस्थाओं से अवगत कराएगा. हालांकि उनका कहना है कि प्रस्तावित स्थान पर बारिश के कारण मिट्टी और कीचड़ है, इसलिए फिलहाल वह नमाज अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. अंतिम निर्णय मौके की स्थिति देखने के बाद लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज नमाज अदा करने के लिए तैयार है, अब यह प्रशासन की व्यवस्था पर निर्भर करेगा कि नमाज किस प्रकार संपन्न होगी.