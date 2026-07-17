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भोजशाला में हुई पूजा, लेकिन जुमे की नमाज पर सस्पेंस बरकरार; सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

धार की ऐतिहासिक भोजशाला में शुक्रवार की नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है.

Written ByKamal SolankiEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 17, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:02 AM IST
भोजशाला में हुई पूजा, लेकिन जुमे की नमाज पर सस्पेंस बरकरार; सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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