/भोजशाला में हुई पूजा, लेकिन जुमे की नमाज पर सस्पेंस बरकरार; सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

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धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में शुक्रवार सुबह हिंदू समुदाय ने तय कार्यक्रम के अनुसार नियमित पूजा-अर्चना की. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी वाग्देवी की पूजा करने और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार प्रार्थना करने के लिए भोजशाला पहुंचे. परिसर के भीतर शांतिपूर्ण माहौल के बीच श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा. लेकिन इस बीच जुमे की नमाज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई. चूंकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जिला प्रशासन कोई नया फैसला नहीं ले सका. ऐसे में शुक्रवार की व्यवस्था को लेकर असमंजस बना रहा.
भोजशाला में जुमे की नमाज पर सस्पेंस बरकरार
यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई, 2026 के आदेश से जुड़ा है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुस्लिम पक्ष की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भोजशाला परिसर के पास किसी उपयुक्त खुली जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज (जुमा नमाज) के लिए इंतजाम करे. हालांकि कोई भी आधिकारिक इंतजाम लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जिला प्रशासन को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी नहीं मिली थी. कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसकी ठीक से जांच की जाएगी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जरूरी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकीं सबकी नजरें
इस बीच, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर समय पर आदेश नहीं मिला तो लोग पुरानी व्यवस्था के अनुसार अपने-अपने इलाकों की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करेंगे. अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश पर टिकी हैं. आदेश मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि भोजशाला परिसर से सटी वैकल्पिक जगह पर नमाज अदा करने की व्यवस्था कैसे लागू की जाएगी और प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगा.
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