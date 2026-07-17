/भोजशाला में हुई पूजा, लेकिन जुमे की नमाज पर सस्पेंस बरकरार; सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

भोजशाला में जुमे की नमाज पर सस्पेंस बरकरार

यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई, 2026 के आदेश से जुड़ा है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुस्लिम पक्ष की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भोजशाला परिसर के पास किसी उपयुक्त खुली जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज (जुमा नमाज) के लिए इंतजाम करे. हालांकि कोई भी आधिकारिक इंतजाम लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जिला प्रशासन को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी नहीं मिली थी. कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसकी ठीक से जांच की जाएगी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जरूरी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.