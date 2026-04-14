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पीथमपुर की जिस कंपनी में जला था भोपाल गैसकांड का कचरा, वहां हुए 3 धमाके, आवाज गूंजी

Pithampur Company Blast: पीथमपुर में मंगलवार के दिन एक कंपनी में तीन धमाके हुए. जिसके बाद हड़कंप मच गया. इसी कंपनी में भोपाल गैस कांड का कचरा भी जलाया गया था.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:30 PM IST
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पीथमपुर की कंपनी में ब्लास्ट
पीथमपुर की कंपनी में ब्लास्ट

Pithampur News: धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर-2 स्थित रामकी एनवायरो कंपनी में मंगलवार को एक के बाद एक तीन जोरदार धमाके हुए. इन धमाकों से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया. धमाकों की गूंज लगभग एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई. विस्फोटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कंपनी के पास तारपुरा और बजरंगपुरा गांवों में लोगों ने झटके महसूस किए. ग्रामीणों ने बताया कि धमाकों के कारण उनके घरों में रखे बर्तन और टेलीविजन तक स्टैंड से नीचे गिर गए. यह वही कंपनी है जहां पर भोपाल गैसकांड का कचरा जलाया गया था. तब भी यह कंपनी चर्चा में रही थी. 

पीथमपुर में प्रशासन एक्टिव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. जो एक राहत भरी बात है. नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर ने बताया रामकी कंपनी में विस्फोट की सूचना मिली थी. हम लगातार घटनास्थल की जांच कर रहे हैं. फिलहाल किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है. स्थिति नियंत्रण में है और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है. कंपनी प्रबंधन की तरफ से भी यही जानकारी दी गई है कि अभी तक किसी तरह की कोई हताहत नहीं होने की खबर है. 

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भोपाल गैसकांड का जला था कचरा

उल्लेखनीय है कि रामकी एनवायरो कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है. साल 2025 में इसी कंपनी में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे जलाया गया था. जिसके चलते भी यह कंपनी चर्चा में रही थी. जबकि अब मंगलवार के दिन इसी कंपनी में एक बार फिर से धमाका होने से सवालियां निशान खड़े हो रहे हैं. वहीं अचानक से एक के बाद एक तीन धमाके होने के बाद आसपास लगे गांव के लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है. क्योंकि धमाकों की आवाज तेज थी. 

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम कंपनी के भीतर धमाके के वास्तविक कारणों की पड़ताल में जुटी हुई है. फिलहाल धमाकों के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन विस्फोट की इस घटना के बाद सवालियां निशान जरूर खड़े हो रहे हैं.  

ये भी पढ़ेंः अस्पताल में शव 'गायब' होने की अफवाह से हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा, ऐसे हुई पहचान

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