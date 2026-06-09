Dhar double murder: धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाड़ा में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. महिला संबंधी विवाद को लेकर चल रही आदिवासी समाज की परंपरागत पंचायत अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष के लोगों ने गांव में हमला कर हंगामा किया और चार व पांच साल की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर हत्या कर दी. घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.