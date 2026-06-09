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Dhar double murder: धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाड़ा में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. महिला संबंधी विवाद को लेकर चल रही आदिवासी समाज की परंपरागत पंचायत अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष के लोगों ने गांव में हमला कर हंगामा किया और चार व पांच साल की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर हत्या कर दी. घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत हनुमंत्या के सरपंच द्वारा एक विवाहित महिला को अपने साथ रखने के मामले को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के समाधान के लिए महिला के ससुराल पक्ष और परिजन ग्राम जामपाड़ा पहुंचे थे. यहां स्थानीय ग्रामीणों और सरपंच की मौजूदगी में आदिवासी परंपरा के अनुसार समझौता वार्ता की जा रही थी, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी.
पानी के होद में डुबोकर बच्चियों की हत्या
बताया जा रहा है कि इसके बाद महिला पक्ष के कुछ लोग गांव में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान धारदार हथियारों का इस्तेमाल और हवाई फायरिंग किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. गांव में अफरा-तफरी और भगदड़ के बीच आरोपियों ने दिनेश कटारा की दो मासूम बेटियों 4 वर्षीय ऋषिका और 5 वर्षीय शिवानी को उठाकर पास के पानी के होद में डुबो दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.
21 आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद आरोपी ग्रामीणों के वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए एक वाहन से फरार हो गए. सूचना मिलते ही राजोद थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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