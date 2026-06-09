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सरपंच के साथ रहने से नाराज थे ससुराल वाले, पंचायत के बाद भारी बवाल, 2 मासूम बच्चियों की हत्या; गांव में तनाव

Dhar double murder: धार जिले के जामपाड़ा गांव में महिला विवाद को लेकर चल रही आदिवासी पंचायत हिंसक हो गई. आरोप है कि विवाद के बाद एक पक्ष ने हमला कर चार और पांच साल की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByKamal SolankiEdited By:Pooja
Published: Jun 09, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:16 AM IST
सरपंच के साथ रहने से नाराज थे ससुराल वाले, पंचायत के बाद भारी बवाल, 2 मासूम बच्चियों की हत्या; गांव में तनाव

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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