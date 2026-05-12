खत्म हुआ 98 दिनों का इंतजार! भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जानिए कब आएगा फैसला?

MP High Court News: मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. 98 दिन तक सुनवाई चलने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है. बता दें कि एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को करीब दो घंटे से ज्यादा सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रख लिया. माना जा रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है. वहीं सुनवाई पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष के कार्यकर्ता भावुक नजर आए.

बता दें कि सुप्रीम के निर्देश पर इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला विवाद पर सुनवाई की जा रही थी. यह सुनवाई 6 अप्रैल 2026 से लगातार चल रही थी. इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण की करीब 2100 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए. वर्ष 2024 में ASI ने भोजशाला परिसर में 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था. वहीं वर्ष 2026 में 23 जनवरी, शुक्रवार वसंत पंचमी के अवसर पर दिनभर अबाधित पूजा-अर्चना के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी इसी प्रकरण में दिया गया था.

कई पक्षों ने आपत्तियां दर्ज कराईं

इस मामले में हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और जैन समाज की ओर से अलग-अलग याचिकाएं और दलीलें पेश की गईं. वर्ष 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर हिंदू समाज के पूर्ण आधिपत्य के लिए याचिका क्रमांक 10497/2022 दायर की गई थी. 6 अप्रैल 2026 से 9 अप्रैल 2026 तक हिंदू पक्ष की ओर से विष्णुशंकर जैन, विनय जोशी एडवोकेट और मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने भोजशाला को मंदिर बताते हुए अपने तर्क रखे थे. इसके बाद मुस्लिम पक्ष और अन्य पक्षों ने आपत्तियां दर्ज कराईं.

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फैसले पर टिकी लोगों की निगाहें

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका में हिंदू समाज को भोजशाला में अनुच्छेद 25 के तहत पूजा का अधिकार देने, मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने और भोजशाला के संचालन के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग की गई है. साथ ही मां वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम से वापस लाकर भोजशाला में स्थापित करने की मांग भी शामिल है. याचिका में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को निरस्त कर हिंदू समाज को नियमित पूजा की अनुमति देने की मांग रखी गई है. अब पूरे मामले में सभी की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

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