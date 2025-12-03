Advertisement
भोजशाला में फिर बढ़ा तनाव, मौला मस्जिद के बाहर हंगामा, ASI ने जब्त किया मां वाग्देवी का नया चित्र

Dhar News: भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद परिसर में मंगलवार को पूजन के दौरान ASI और हिंदू समाज के बीच तीखा विवाद हुआ.सकल हिंदू समाज मां वाग्देवी का नया तेल चित्र लेकर परिसर में प्रवेश करने पहुंचा, लेकिन ASI ने चित्र जब्त कर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:18 AM IST
Bhojshala News: मध्यप्रदेश की संवेदनशील धार्मिक विरासत स्थली भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद परिसर में मंगलवार को एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई.हर मंगलवार की तरह इस बार भी सकल हिंदू समाज पूजन, दर्शन और हनुमान चालीसा पाठ के लिए परिसर पहुंचा, लेकिन इस बार वे मां वाग्देवी (सरस्वती) का नया तेल चित्र लेकर आए थे। हिंदू समाज की योजना थी कि चित्र को भीतर स्थापित कर पूजन किया जाए, परंतु पुरातत्व विभाग (ASI) ने इसे तुरंत जब्त कर लिया और परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी. इस फैसले से माहौल गरम हो गया और हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताया.

ASI ने जब्त किया मां वाग्देवी का नया चित्र
दरअसल, मंगलवार सुबह भोजशाला/कमल मौला मस्जिद में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई. हर मंगलवार की तरह, पूरा हिंदू समुदाय दर्शन, पूजा और हनुमान चालीसा के पाठ के लिए इकट्ठा हुआ. हालांकि इस दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) और हिंदू समुदाय के बीच विवाद हो गया. हिंदू संगठन अपने साथ देवी वाग्देवी (सरस्वती) की एक नई तेल चित्र (कटआउट) लाए थे, जिसे वे पूजा के लिए अंदर ले जाने की योजना बना रहे थे. हालांकि ASI अधिकारियों ने पेंटिंग को ज़ब्त कर लिया और उसे अंदर ले जाने की इजाज़त देने से मना कर दिया. कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

भोज उत्सव समिति ने क्या कहा?
भोज उत्सव कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि "हर मंगलवार हम तेल चित्र लेकर माता जी की सत्याग्रह करते हैं. इस बार, हमारे तेल चित्र  में बस बदलाव किया गया. उसे अंदर नहीं आने दिया गया उसे ज़ब्त कर लिया गया. हम इसका विरोध करते हैं. जब सारी पेंटिंग और प्रोग्राम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) की इजाज़त के बिना हो रहे हैं, तो यह भेदभाव बंद होना चाहिए. हमारा तेल चित्र वापस दिया जाए, नहीं तो हम ज़ोरदार विरोध करेंगे."

हिंदू संगठनों ने लगाए आरोप
हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि उर्स की तैयारियों के नाम पर बिना इजाज़त के परिसर की रंगाई-पुताई की जा रही थी, जबकि हिंदू पक्ष को लगातार रोका जा रहा था. पुरातत्व विभाग (ASI) की इस कार्रवाई से सकल हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति में और गुस्सा भड़क गया है.

हिंदू समुदाय ने चेतावनी
हिंदू समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर ज़ब्त किया गया चित्र जल्द वापस नहीं किया गया और बिना इजाज़त के चल रही गतिविधियां बंद नहीं हुईं, तो वे हिंसक विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे. बता दें कि वसंत पंचमी के त्योहार को लेकर प्रशासन पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि 23 जनवरी शुक्रवार को है. यह नया विवाद भोजशाला-कमल मौला मस्जिद में बढ़ते तनाव को और बढ़ा रहा है. हिंदू समुदाय चाहता है कि बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा हो, जबकि एएसआई के नियम के अनुसार शुक्रवार के दिन नमाज अदा होती है. 

