UPSC Topper: इंटरव्यू से एक रात पहले देखी '12th Fail', कोई Plan B नहीं; धार के पक्षाल सेक्रेटरी ने ऐसे हासिल की AIR-8 रैंक

UPSC CSE 2026 Final Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्‍जाम 2025 का फाइनल रिजल्‍ट जारी कर दिया है और राजस्‍थान के चित्‍तौड़गढ़ में रावतभाटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने AIR-1 रैंक हासिल किया है. इस साल 958 कैंडिडेट्स ने अलग-अलग सर्विसेज के लिए क्‍वालिफाई किया है, जिसमें 8वें नंबर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले पक्षाल सेक्रेटरी है. पक्षाल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE 2025) में ऑल इंडिया 8वीं रैंक (AIR 8) हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है. कड़ी मेहनत सेल्फ-स्टडी के दम पर सफलता का परचम लहराने वाले पक्षाल ने लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक मिसाल बनाया है. सबसे खास बात यह है कि पक्षाल के पास कोई 'प्लान B' नहीं था और उनका एकमात्र लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करना ही था.

IIT कानपुर से की पढ़ाई

पक्षाल सेक्रेटरी ने साल 2023 में आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) से इकोनॉमिक साइंसेज (Economic Sciences) में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी. आईआईटी से पढ़ाई के बाद सिविल सर्विसेस में जाने को लेकर पक्षाल का कहना है कि काम करने के अवसर और कम्युनिटी सर्विस (समाज सेवा) के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया. पक्षाल ने दूसरी बार यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है. इससे पहले उन्होंने साल 2023 के अपने पहले ही प्रयास में 478वीं रैंक हासिल की थी.

कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ सेल्फ-स्टडी

पक्षाल सेक्रेटरी बताते हैं कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए किसी बड़े या महंगे कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि 'सेल्फ-स्टडी' को अपना हथियार बनाया और खुद तैयारी कर यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है. करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए पक्षाल ने अखबार और मंथली मैगजीन पढ़े. टॉपिक्स को समझने के लिए विकिपीडिया की मदद ली और छोटे-छोटे नोट्स बनाकर तैयारी की. उन्होंने बताया कि रिवीजन उनका मूल मंत्र रहा, जिसने चीजों को याद रखने में मदद की. मेन्स एग्जाम के लिए उन्होंने वैल्यू एडिशन पर सबसे किया और अपने उत्तरों को प्रभावशाली बनाने के लिए फैक्ट्स, डेटा, फिगर और सटीक उदाहरणों का भरपूर इस्तेमाल किया. इसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार किए थे.

इंटरव्यू से एक रात पहले देखी '12th Fail'

साल 2024 में सिविल सर्विस एग्‍जाम के लिए दिए इंटरव्यू से एक रात पहले पक्षाल सेक्रेटरी ने '12th Fail' मूवी देखी थी. एक इंटरव्यू में पक्षाल ने बताया था कि यूपीएससी इंटरव्यू से एक रात पहले मानसिक तनाव से बचने के लिए उन्होंने विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म '12th Fail' देखी थी. इससे वे काफी रिलैक्स रहे. करीब 32 मिनट तक चले इंटरव्यू में उनके बैकग्राउंड के आधार पर मुख्य रूप से इंटरनेशनल रिलेशंस (दक्षिण चीन सागर, इंडो-पैसिफिक नीति) और अर्थशास्त्र पर सवाल पूछे गए थे. इसके अलावा बेरोजगारी और लोकतंत्र की आवश्यकता जैसे ओपिनियन बेस्ड सवाल भी उनके सामने रखे गए थे.

बजट ट्रैवलिंग और अर्थशास्त्र का शौक

पक्षाल सेक्रेटरी पढ़ाई के अलावा अपनी हॉबीज पर भी फोकस करते हैं और उनको बजट ट्रैवलिंग करना काफी पसंद है. इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक 'न्यूजलेटर' तैयार करना भी उनका शौक है. पक्षाल का मानना है कि हॉबीज को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपकी पर्सनैलिटी में गहराई यानी डेप्थ लाते हैं.

मेंटल हेल्थ और फिटनेस पर फोकस

यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के सामने मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा होता है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है. पक्षाल सेक्रेटरी बताते हैं कि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए वे सुबह जल्दी उठकर योग और मेडिटेशन (ध्यान) करते थे. इसमें परिवार और दोस्तों ने भी सपोर्ट किया.