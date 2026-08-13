धार में बड़ा सड़क हादसा, यात्री बस और स्कूल बस में जोरदार भिड़ंत, 4 बच्चे समेत 16 लोग घायल

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मध्य प्रदेश के धार जिले के नौगांव पुलिस स्टेशन इलाके में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पीपलखेड़ा गांव के पास एक यात्री बस और एक स्कूल बस की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी. इस हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए, जिनमें चार स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को धार के जिला भोज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की खबर मिलने पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) अस्पताल पहुंचे और घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली.
4 बच्चों समेत 16 घायल
पुलिस ने बताया कि यह हादसा नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखेड़ा के पास हुआ. एक यात्री बस और एक स्कूल बस की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में घायल लोगों में चार स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों का अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना की खबर मिलने पर, धार के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली. कलेक्टर ने बताया कि सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें सही और अच्छी क्वालिटी की मेडिकल देखभाल मिले.
पुलिस ने मशक्कत कर ट्रैफिक कराया क्लियर
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. मुकुंद बर्मन ने बताया कि, अब तक कुल 16 मरीजों को अस्पताल लाया गया है, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं. सभी का इलाज चल रहा है और फिलहाल किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है. इस बीच बस में सवार कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि टक्कर के समय स्कूल बस का ड्राइवर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. हालांकि, हादसे का असली कारण पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा. दुर्घटना के बाद सड़क पर ट्रैफिक बाधित हो गया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दुर्घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया.
मैहर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी
इसी बीच मैहर जिले के नादन पुलिस स्टेशन इलाके में नेशनल हाईवे-30 पर बठिया के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई. इस हादसे से हड़कंप मच गया और उसमें सवार मज़दूर घबरा गए. बताया जा रहा है कि सभी मजदूक रोपा लगाने जा रहे थे. इस घटना में करीब दो दर्जन मजदूर घायल हो गए. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.
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