सात दिन का दिया अल्टीमेटम

वहीं युवा कांग्रेस का आरोप है कि शहर में पांच से छह दिन के अंतराल पर केवल 15 से 20 मिनट पानी दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका नियमित रूप से पानी टैक्स वसूल रही है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो नगर पालिका में ताला लगाओ आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल नगर पालिका प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन शहरवासियों को अब सात दिन बाद प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार रहेगा. यदि हालात नहीं सुधरे तो यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है.