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Dhar Congress Protest: धार शहर में गंदे पानी और अनियमित जल सप्लाई को लेकर कांग्रेस का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला. जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रोहित कामदार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय रहवासियों ने नगर पालिका का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने घड़े फोड़े, चूड़ियां भेंट करने का प्रयास किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर पालिका में ताला लगाओ आंदोलन किया जाएगा.
प्रदर्शन की शुरुआत घोड़ा चौपाटी स्थित लालबाग परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और शहरवासी एकत्रित हुए. इसके बाद रैली के रूप में सभी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर में कई दिनों से बदबूदार, पीले रंग का और कीचड़ मिश्रित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है.
प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
नगर पालिका पहुंचते ही प्रदर्शन उग्र हो गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरीकेडिंग पार कर परिसर में प्रवेश किया और जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने नगर पालिका कार्यालय के सामने घड़े फोड़कर विरोध जताया. इस दौरान एक घड़ा नौगांव थाना प्रभारी हीरूसिंह रावत के सिर पर भी फूट गया. प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ के खिलाफ नारे लगाए और नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए.
मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. नगर पालिका की ओर से वाटर कैनन का उपयोग कर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें छोड़ी गईं, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे. बाद में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सात दिन में स्वच्छ पेयजल और नियमित जल सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की.
सात दिन का दिया अल्टीमेटम
वहीं युवा कांग्रेस का आरोप है कि शहर में पांच से छह दिन के अंतराल पर केवल 15 से 20 मिनट पानी दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका नियमित रूप से पानी टैक्स वसूल रही है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो नगर पालिका में ताला लगाओ आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल नगर पालिका प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन शहरवासियों को अब सात दिन बाद प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार रहेगा. यदि हालात नहीं सुधरे तो यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है.
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