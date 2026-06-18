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दूषित पानी सप्लाई पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, नगर पालिका में जमकर काटा हंगामा, टीआई के सिर पर फोड़ा मटका

Dhar Water Crisis: मध्य प्रदेश के धार जिले में गंदे पानी को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने नगर पालिका का भी घेराव किया. इतना ही नहीं प्रदर्शन के दौरान एक टीआई का सिर पर मटका भी फोड़ दिया.

Written ByKamal SolankiEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:03 PM IST
दूषित पानी सप्लाई पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, नगर पालिका में जमकर काटा हंगामा, टीआई के सिर पर फोड़ा मटका
Image Credit: Dhar Congress Protest

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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