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भोजशाला में चलती रहेगी पूजा, लेकिन नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह नया निर्देश; जानें पूरा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला परिसर के नजदीक हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए. नमाज हर शुक्रवार 1 से 3 बजे के बीच होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. इसका मतलब है कि भोजशाला में पूजा जिस तरह से हो रही है, वो होती रहेगी.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 14, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:30 PM IST
भोजशाला में चलती रहेगी पूजा, लेकिन नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह नया निर्देश; जानें पूरा आदेश

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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