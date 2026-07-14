/भोजशाला में चलती रहेगी पूजा, लेकिन नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह नया निर्देश; जानें पूरा आदेश

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए और वहां पहले जैसी स्थिति (यथास्थिति) बहाल की जाए. मुस्लिम पक्ष की इस मांग का मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत में विरोध किया. सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट का आदेश आने के दो महीने बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने जो भी सुरक्षा और दर्शन-पूजन के इंतजाम किए हैं, उससे दोनों ही पक्ष पूरी तरह संतुष्ट और शांत हैं. इस अंतरिम व्यवस्था को ऐसे ही जारी रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा जमीनी स्तर पर प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था संभालने में बड़ी दिक्कत आ सकती है.