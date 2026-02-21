शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर पीटा

Dhar News: मध्य प्रदेश के धार जिले के बरमण्डल गांव में एक युवक को अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने जाना महंगा पड़ गया. युवक कथित रूप से महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां उसके घरवालों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया और बुरी तरह पीटा. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सूचना मिलने पर राजोद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बचाया. पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है. फिलहाल आगे की जांच जारी है.

शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक

दरअसल, राजोद थाना इलाके के बरमण्डल गांव में एक युवक को 'प्यार' की तालिबानी तरीके से सजा दी गई. जानकारी के मुताबिक, एक युवक अपनी कथित शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था. जैसे ही घरवालों को इसकी भनक लगी, उन्होंने युवक को घेरकर पकड़ लिया. आरोप है कि गुस्से में घरवालों ने युवक को रस्सी से बांध दिया और डंडों, लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा. इस दौरान युवक की चीखें सुनने के बजाय वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ और परिवार के लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. जैसे ही राजोद पुलिस को घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और युवक को उनके चंगुल से छुड़ाया. सरदारपुर SDOP विश्वदीप सिंह परिहार ने मामले की गंभीरता बताते हुए कहा कि पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल, पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और यह पक्का कर रही है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

