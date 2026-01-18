सरकारी कागजों में बदल गया महिलाओं का वजूद, मनरेगा से जुड़ी 51 औरतों को बताया 'तीसरा जेंडर'

dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत 51 महिला मजदूरों को सरकारी रिकॉर्ड में ट्रासंजेंडर दर्ज किया गया है. हैरानी की बात तो ये है कि इन महिलाओं को इस गंभीर गलती की भनक भी नहीं लगी थी. आधार कार्ड फीडिंग के वक्त इस गंभीर चूक का खुलासा हुआ है.

मजदूर महिलाओं को बताया ट्रांसजेंडर

मामला डिंडोरी जिले की मड़ियारास ग्राम पंचायत से है. यहां मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड मदजूर महिलाओं को ट्रांसजेंडर दर्ज किया गया है. गंभीर बात तो ये रही कि जिन महिलाओं को इस श्रेणी में दर्ज किया गया उन्हें इस बात की ना तो जानकारी दी गई ना ही किसी प्रकार से सूचित किया गया. मामला तब संज्ञान में आया जब ग्राम पंचायत में आधार कार्ड फीडिंग का काम चल रहा था.

गलती में अब तक कोई सुधार नहीं

ये बड़ी लापरवाही एक साल पहले संज्ञान में आई थी लेकिन अब तक सुधार नहीं देखा गया है. वहीं मड़ियारास ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक गोवर्धन सिंह ठाकुर का कहना है कि यह गलती उनकी पदस्थापना से पहले की है. सुधार के लिए जनपद पंचायत कार्यालय को पत्र भी भेजा गया लेकिन स्थिति ज्यो का त्यो है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर श्रेणा में दर्ज हुई महिलाएं वास्तविकता से पूरी तरह अनजान है. इस बड़ी चूक का ना उन्हें अंदाजा है ना ही किसी तरह की कोई भनक. लेकिन सवाल ये है कि ऐसी महत्वकांक्षी योजना में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे और अबतक कोई सुधार हुआ क्यों नहीं? ये बड़ी चूक महिलाओं के सम्मान और पहचान दोनों पर प्रहार है. डिंडोरी कलेक्टर, अंजू पवन सिंह भदौरिया ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए सुधार किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तो अब देखना होगी कि प्रशासन कब तक अपनी गलती सुधारता है और जिम्मेदारी किस पर तय होती है. रिपोर्ट : संदीप मिश्रा, डिंडोरी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. डिंडोरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.