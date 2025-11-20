Advertisement
नेटवर्क पाने की जंग! लकड़ी की बल्ली लगाकर बाउंड्री पर चढ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, BLO बनकर अपलोड किए SIR फॉर्म

Dindori BLO Lata Chicham Story: डिंडोरी के ढोलबीजा गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ लता चिचाम ने मोबाइल नेटवर्क की कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्तव्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. नेटवर्क केवल बाउंड्रीवाल पर मिलने के कारण उन्होंने लकड़ी की बल्ली के सहारे चढ़कर फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:36 AM IST
डिंडोरी में नेटवर्क पाने की जंग!
डिंडोरी में नेटवर्क पाने की जंग!

Dindori Anganwadi Worker: डिंडोरी जिले के ढोलबीजा गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ लता चिचाम का नेटवर्क पाने के लिए बाउंड्रीवाल पर चढ़कर काम करते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. शहपुरा विधानसभा के अंतिम मतदान केन्द्र क्रमांक 336 ढोलबीजा में एसआईआर कार्य के दौरान अमरपुर उप तहसील क्षेत्र के वनग्राम में वे अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रही हैं. राजस्व निरीक्षक के साथ दिखाई देने वाली लता चिचाम न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं बल्कि इस दुर्गम मतदान केंद्र की जिम्मेदार बीएलओ भी हैं.

ढोलबीजा गांव में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब होने के कारण ऑनलाइन कार्य करना चुनौतीपूर्ण है. इसके बावजूद लता चिचाम बिना किसी मदद के पूरे निष्ठा और लगन से कार्य कर रही हैं. वे गांव-गांव, घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरती हैं और उन्हें एकत्र करके अपलोड करती हैं. नेटवर्क केवल एक दीवार पर ही मिलता है, इसलिए उन्हें लकड़ी की बल्ली के सहारे उस बाउंड्रीवाल पर चढ़कर खड़े होकर फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं.

समर्पण का जीवंत प्रमाण
इस विपरीत परिस्थिति में उनका यह प्रयास उनके कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का जीवंत प्रमाण है. कठिन हालात में लगातार कार्य पूरा करना उनकी ईमानदारी और लगन को दर्शाता है. लता चिचाम की यह कार्यशैली न केवल प्रशंसनीय है बल्कि उनके गांव और आसपास के अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है. ढोलबीजा और आसपास के ग्रामीण यह देखकर प्रभावित हैं कि किसी भी चुनौती या कठिन परिस्थिति में भी अपने कार्य को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाया जा सकता है. 

(रिपोर्टः संदीप मिश्रा, डिंडोरी)

