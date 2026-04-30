'मैंने आखिरी बार मिलने बुलाया था, वो नहीं आया...' वरमाला के समय स्टेज पर पहुंची प्रेमिका, बेहोश हुए दूल्हे राजा

Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था. यहां एक शादी समारोह के दौरान तब जबरदस्त हंगामा मच गया, जब दूल्हे की गर्लफ्रेंड अचानक स्टेज पर आ गई. ठीक उसी समय जब दूल्हा वरमाला के लिए तैयार हो रहा था, उसकी प्रेमिका अचानक वहां आ धमकी. उसके आते ही शादी की पूरी जगह पर अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही सच्चाई सामने आई दुल्हन के परिवार वाले गुस्से से आग-बबूला हो गए और उन्होंने दूल्हे और उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

बेहोश हुए दूल्हे राजा

झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट के कारण दूल्हा वहीं मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और दूल्हे तथा उसकी प्रेमिका को उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस थाने ले गई.

वरमाला के समय स्टेज पर पहुंची प्रेमिका

पूछताछ के दौरान प्रेमिका ने बताया कि उसने शादी से पहले दूल्हे को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वह नहीं आया, तो वह सीधे शादी के मंडप में पहुंच गई.वहीं, दूल्हे ने भी अफेयर की बात स्वीकार करते हुए दावा किया कि वह प्रेमिका की रजामंदी के बाद ही शादी के बंधन में बंध रहा था. फिलहाल दुल्हन और दूल्हे के परिवारों के बीच तनाव बना हुआ है, और पुलिस इस मामले की औपचारिक जांच कर रही है. इस हंगामे के कारण शादी की रस्में पूरी नहीं हो पाईं.



पुलिस ने शांत कराया मामला

पुलिस के अनुसार दुल्हन के परिवार के सदस्यों ने हालात से नाराज होकर दूल्हे और उसकी प्रेमिका की पिटाई कर दी जिससे दूल्हा बेहोश हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में कर लिया. इसके बाद पुलिस दूल्हे और उसकी प्रेमिका को थाने ले गई, जहां देर रात तक मामले की जांच जारी रही. बताया जा रहा है कि बारात अमरपुर विकास खंड के भैंसवाही गांव से आई थी. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

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