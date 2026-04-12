डिंडौरी सड़क हादसे में 5 की मौत, सीएम मोहन ने जताया दुख, परिजनों को 4.50-4.50 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान

CM Mohan Yadav on Dindori Accident : डिंडौरी जिले के गाड़ा सरई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. किकरा तालाब गांव के पास देर रात एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने सड़क किनारे बैठे लोगों को कुचल दिया. हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक ही परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिसमें पिता-पुत्र भी हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और गांव में मातम पसरा हुआ है.

बताया जा रहा है कि यह हादसा जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे पर रात करीब 12:30 बजे हुआ. परसवाह गांव के लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे. रास्ते में उनकी पिकअप का टायर पंक्चर हो गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी साइड में खड़ी कर टायर बदलने लगा. वहीं, बाकी लोग नीचे उतरकर पास में बैठ गए. तभी अमरकंटक की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे कैप्सूल वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.

10 फीट तक हवा में उछलकर गिरे

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोग करीब 10 फीट तक हवा में उछलकर दूर जा गिरे. हादसे के बाद भी वाहन की रफ्तार कम नहीं हुई और उसने आगे जाकर एक मढ़िया, बिजली का पोल और यात्री प्रतीक्षालय को भी टक्कर मार दी. इससे ये सभी ढांचे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. बताया जा रहा है कि वाहन करीब 300 मीटर दूर जाकर रुका, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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डिंडौरी जिले में NH-45 पर ग्राम किकरा तालाब के समीप हुई सड़क दुर्घटना में ग्रामीणों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को ₹4.50-₹4.50 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अन्य योजनाओं के माध्यम से भी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। राज्य… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 12, 2026

सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान

इस हादसे में राजकरण (35), बिहारी (50), उनके बेटे (32), पवन मरावी (35) और बिसाहू धुर्वे (58) की मौत हो गई. वहीं उदय प्रताप (20) नाम का एक युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज गाड़ा सरई स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4.5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

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