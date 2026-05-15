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ईंधन बचत पर कलेक्टर का बड़ा फैसला, अधिकारियों को कारपूल-साइकिल चलाने की सलाह, सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर रोक

Dindori Collector Order: डिंडौरी जिला प्रशासन ने ईंधन बचत को लेकर शासकीय वाहनों के उपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार अब शासकीय वाहनों का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए ही किया जाएगा. 

 

Written By  Sandeep Mishra|Edited By: Pooja|Last Updated: May 15, 2026, 07:52 AM IST
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ईंधन बचत पर कलेक्टर का बड़ा फैसला, अधिकारियों को कारपूल-साइकिल चलाने की सलाह, सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर रोक

Dindori Collector Order: डिंडौरी जिले में पेट्रोल-डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार अब शासकीय वाहनों का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए ही किया जाएगा. बिना अनुमति वाहन उपयोग और अनावश्यक वाहन संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी.

एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों को वाहन साझा प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं कम दूरी के कार्यों के लिए पैदल चलने, साइकिल और ई-वाहनों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि ईंधन की बचत की जा सके.

 

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अधिकारियों को निर्देश
इसके अलावा शासकीय वाहनों की नियमित सर्विसिंग, टायर प्रेशर जांच और वाहन खड़े रहने के दौरान इंजन बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. कार्यालयों में डिजिटल फाइलिंग, ई-ऑफिस और ऑनलाइन संवाद प्रणाली के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया गया है. साथ ही हर महीने ईंधन खपत की समीक्षा की जाएगी.

जन-जागरूकता के लिए चलाया जाएगा अभियान
जन-जागरूकता के लिए “ईंधन बचाओ-पर्यावरण बचाओ” अभियान चलाया जाएगा. स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता संदेश लगाए जाएंगे.
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से ऊर्जा संरक्षण को जन अभियान बनाने की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ राष्ट्रीय संसाधनों की भी बचत हो सके.

पीएम की अपील 
ईंधन बचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीव के बाद केंद्र और राज्यों के सरकारी विभाग इसे लागू करने में सक्रिय हो गए हैं. कई मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने से लेकर विदेश दौरों पर रोक लगाने की जैसे अहम फैसले किए हैं. 

ये भी पढ़ें : देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अपडेट: अब तक 5 की मौत, CM मोहन ने जताया दुख, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

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