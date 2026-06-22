4 दिनों से लापता बच्चे का जंगल में तीन टुकड़ों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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Missing Boy Body Found-मध्यप्रदेश डिंडौरी जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां करंजिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तरेरा गांव में पिछले चार दिनों से लापता एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे का शव सोमवार को जंगल में तीन टुकड़ों में बरामद हुआ है. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और डॉक्टरों के टीम मौके पर पहुंच गई है.
पिता के पीछे चला गया था मासूम
जानकारी के अनुसार, तरेरा गांव में रहने वाले इख्तियार खाना बीते 17 जून को सुबह-सुबह पास के जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए थे. उस समय उनका 5 साल का बेटा इमरान सो रहा था. इख्तियार के जाने के कुछ देर बाद इमराम सोकर उठा और अपने पिता को न पाकर, अनजाने में उनके पीछे-पीछे जंगल की ओर निकल गया. घर के बाकी सदस्यों को लगा कि इमरान अपने पिता के साथ ही जंगल गया है, इसलिए उन्होंने शुरुआत में कोई चिंता नहीं की.
घर लौटने पर खुला लापता होने का राज
जब इख्तियार खान जंगल से लकड़ी लेकर अकेले घर लौटे और उन्होंने इमरान के बारे में पूछा, तब जाकर परिजनों को पता चला कि वह पिता के साथ नहीं था. परिजनों को समझ आ गया कि बच्चा कहीं लापता हो गया है. घबराए हुए परिवार ने तुरंत आस-पड़ोस और गांव में बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. थक-हारकर परिजनों ने करंजिया थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
पुलिस का सर्च ऑपरेशन
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर जंगल और आसपास के गांवों में सघन सर्चिंग अभियान चलाया. बच्चे की तलाश के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया. लगातार चार दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, सोमवार को गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल में बच्चे का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला. शव तीन टुकड़ों में बंटा हुआ था, जिसे देखकर सर्च टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की एक विशेष टीम को भी घटनास्थल पर ही बुला लिया गया ताकि वहीं पर पोस्टमार्टम की शुरुआती प्रक्रिया पूरी की जा सके. पुलिस इस मामले में हत्या और वन्यजीव के हमले, दोनों की पहलुओं को ध्यान में रखकर बारीकी से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा.
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