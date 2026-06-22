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4 दिनों से लापता बच्चे का जंगल में तीन टुकड़ों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Dindori News-डिंडौरी में 17 जून को लापता 5 साल के बच्चे का शव चार दिन बाद जंगल में तीन टुकड़ों में बरामद हुआ है. पिता के पीछे जंगल में गए मासूम की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 22, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:37 PM IST
4 दिनों से लापता बच्चे का जंगल में तीन टुकड़ों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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