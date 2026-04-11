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सामूहिक भोज के बाद 50 से ज्यादा ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, अस्पतालों में मची अफरा-तफरी, जांच में जुटा प्रशासन

Dindori News-डिंडौरी में सामूहिक भोज के बाद 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई. लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी, लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को राहत और बचाव के लिए भेजा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:36 PM IST
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सामूहिक भोज के बाद 50 से ज्यादा ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, अस्पतालों में मची अफरा-तफरी, जांच में जुटा प्रशासन

Food Poisoning in Dindori-मध्यप्रदेश के डिंडौरी के झाम टोला गांव में शुक्रवार रात एक सामूहिक भोज के बाद 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सामूहिक भोजन के बाद ग्रामीणों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी. मंडला में 15, मोहगांव में 12 और मेहदवानी के अस्पाल में 14 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर ने डिंडौरी से स्वास्थ्य विभाग की टीम को राहत और बचाव के लिए भेजा है. बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति के घर बच्ची की मौत हो गई थी. जिसके दशगात्र कार्यक्रम में शुक्रवार रात ग्रामीणों ने सामूहिक भोजन किया था. 

रात में होने लगी तबीयत खराब
जानकारी के अनुसार, रात करीब 10 बजे भोज में पूड़ी, सब्जी, दाल और चावल खाने के बाद आधी-रात से लोगों को उल्टी-दस्त होने लगे. धीरे-धीरे ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और शनिवार सुबह मरीजों अलग-अलग जगहों पर स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया. स्थिति को देखते हुए कुछ गंभीर मरीजों को मंडला जिले के मोहगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

गांव में लगाया गया शिविर
इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. सीएमओ डॉ. मनोज पांडेय के निर्देश पर चिकित्सा दल ने गांव में अस्थायी शिविर लगाकर इलाज शुरू किया. मरीजों को दवाइयां दी जा रही हैं और सभी मरीजों की हालत पर नजर रखी जा रही है. 

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फूड पॉइजनिंग की आशंका
प्रशासन ने भोज में परोसे गए भोजन के सैंपल लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि तबीयत खराब होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएं. वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है.

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