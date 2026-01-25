50 हजार सैलरी...जीरो ज्ञान, ऐसा है एमपी के शिक्षकों का हाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का भी नहीं बता पाए नाम

Dindori News: हमारा देश आज विश्वगुरू बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है लेकिन इसी देश के कई जिलों की जमीनी हकीकत ऐसी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे. नेल्सन मंडेला का मशहूर कोट है कि, एजुकेशन सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सामान्य ज्ञान से शायद ही बच्चों का भविष्य संवर सकता है और देश में शिक्षा की स्थिति बदल सकती है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी शिक्षकों से कुछ सवाल किया गया जिसके जवाब ना सिर्फ हैरान करेंगे बल्कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल देंगे.

क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस

डिंडोरी जिले के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के ज्ञान की पोल खुल गई है. Zee मीडिया की पड़ताल में जब शिक्षकों से सवाल किया गया तो वे हक्के बक्के दिखाई दिए. उन्हें ये तक नहीं पता कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है. शिक्षकों ने इस सवाल का जवाब इस प्रकार दिया कि, देश आजाद हुआ था तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. वहीं कुछ का कहना था कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं.

नहीं पता एमपी में कुल कितने जिले हैं

जब शिक्षकों से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं तो शिक्षकों ने इसका जवाब 52 दिया. हैरानी की बात देखिए की शिक्षक अभी भी पुराने दौर में ही जी रहे हैं जब एमपी में जिलों की संख्या 52 हुआ करती थी. इतना ही नहीं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जिले के कलेक्टर का नाम भी इन शिक्षकों से नहीं बताया गया है.

मिलती है इतनी सैलरी

हैरानी तो तब हुई जब इन शिक्षकों ने अपनी सैलरी का खुलासा किया. 5-10 साल का एक्सपीरियंस लिए शिक्षक यहां पोस्टेड है. सैलरी भी समय से अच्छी खासी मिलती है. किसी को 47 हजार तो किसी को 55 हजार. बावजूद इसके ये शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान भरोसे ही है. शिक्षकों का सामान्य ज्ञान का खुलासा होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जब शिक्षकों का ये हला है तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? क्या सिर्फ डिग्री देखकर नौकरियां दी जा रही हैं ज्ञान से दूर-दूर तक नाता नहीं ? अब देखना होगी कि इन 'ग्रेजुएट क्वालिफाइड' टिचर्स पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है. रिपोर्ट: संदीप मिश्रा, डिंडोरी

