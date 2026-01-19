डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक ही दिन में पूरी

Dindori Anemia Screening News: मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतिहास रचा है, जो अब एशिया और देश दोनों के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. बता दें कि 'सुगढ़ टूरी -आज स्वस्थ, कल सशक्त', अभियान के तहत डिंडौरी जिला प्रशासन ने एक ही दिन में 50 हजार से अधिक एनीमिया जांच कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत संचालित इस महाअभियान में जिलेभर के 620 स्कूलों, कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों में एक साथ एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर लगाए गए.

इन शिविरों में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और माताओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया. जहां प्रशासन ने 50 हजार जांच का लक्ष्य रखा था, वहीं जनसहभागिता और बेहतर समन्वय के चलते यह आंकड़ा लक्ष्य से भी आगे निकल गया. जिला कलेक्टर ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, डिंडौरी जिले में एनीमिया की समस्या गंभीर रही है. ऐसे में यह अभियान जिले को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

एक दिन में करना चुनौती

अभियान की इस सफलता को देखते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम दिल्ली से डिंडौरी पहुंची. टीम ने विभिन्न जांच केंद्रों का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन की इस पहल को अनुकरणीय और प्रेरणादायक बताया. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में स्क्रीनिंग एक दिन में करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिले के प्रशासन और जनसहभागिता ने इसे संभव कर दिखाया.

नई मिसाल कायम कर दी

एक ही दिन में इतने बड़े स्तर पर एनीमिया स्क्रीनिंग कर डिंडौरी जिले ने न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है. जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और इंडिया/एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रतिनिधि डॉ. भानुप्रताप सिंह ने इस सफलता की सराहना की और कहा कि यह अभियान अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. जिले में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा.

रिपोर्टः संदीप मिश्रा, डिंडोरी

