Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3079911
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक ही दिन में पूरी

Dindori Health Campaign: डिंडौरी जिले ने एक अभियान के तहत एक ही दिन में 50 हजार से अधिक एनीमिया जांच कर नया कीर्तिमान बनाया है. 620 स्कूलों, कॉलेजों और आईटीआई में शिविर आयोजित किए गए. जहां, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और माताओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dindori Anemia Screening News
Dindori Anemia Screening News

Dindori Anemia Screening News: मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतिहास रचा है, जो अब एशिया और देश दोनों के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. बता दें कि 'सुगढ़ टूरी -आज स्वस्थ, कल सशक्त', अभियान के तहत डिंडौरी जिला प्रशासन ने एक ही दिन में 50 हजार से अधिक एनीमिया जांच कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत  संचालित इस महाअभियान में जिलेभर के 620 स्कूलों, कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों में एक साथ एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर लगाए गए.

इन शिविरों में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और माताओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया. जहां प्रशासन ने 50 हजार जांच का लक्ष्य रखा था, वहीं जनसहभागिता और बेहतर समन्वय के चलते यह आंकड़ा लक्ष्य से भी आगे निकल गया. जिला कलेक्टर ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, डिंडौरी जिले में एनीमिया की समस्या गंभीर रही है. ऐसे में यह अभियान जिले को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

एक दिन में करना चुनौती
अभियान की इस सफलता को देखते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम दिल्ली से डिंडौरी पहुंची. टीम ने विभिन्न जांच केंद्रों का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन की इस पहल को अनुकरणीय और प्रेरणादायक बताया. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में स्क्रीनिंग एक दिन में करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिले के प्रशासन और जनसहभागिता ने इसे संभव कर दिखाया.

Add Zee News as a Preferred Source

नई मिसाल कायम कर दी
एक ही दिन में इतने बड़े स्तर पर एनीमिया स्क्रीनिंग कर डिंडौरी जिले ने न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है. जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और इंडिया/एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रतिनिधि डॉ. भानुप्रताप सिंह ने इस सफलता की सराहना की और कहा कि यह अभियान अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. जिले में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा.

रिपोर्टः संदीप मिश्रा, डिंडोरी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

dindori news

Trending news

dindori news
डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी
maihar news
मैहर में फिर हैवानियत! 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचे 3 दरिंदे
mp news
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? एमपी में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा
mp news
कूचबिहार ट्रॉफी में एमपी का 'जलवा', अंडर-19 टीम ने पहली बार जीता खिताब
chhattisgarh news
जल्द नक्सल मुक्त होगा यह जिला! 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर
mp news
महंगाई की मार...सिर्फ ₹5000 पगार! एमपी में कर्मचारियों का DPI का किया घेराव
chhattisgarh news
प्री-वेडिंग शूट पर प्रतिबंध! छत्तीसगढ़ में साहू समाज ने लिया बड़ा फैसला, जानिए वजह
mp news
उज्जैन में 838 बसों बड़ी कार्रवाई, नियम नहीं मानने पर बीमा-फिटनेस-परमिट होंगे लॉक
mp news
एमपी में शिक्षकों का अनोखा विरोध, भोपाल में हवन कर सीएम से लगाई गुहार, कर दी ये मांग
Bilaspur Airport
बिलासपुर में उड़ानें घटने से दिल्ली का सफर हुआ मंहगा, देने पड़ रहा है दोगुना किराया