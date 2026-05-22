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800 देकर जाल में फंसाया, चर्च न जाने पर दी गांव से निकालने की धमकी, डिंडौरी में धर्मांतरण का गंभीर आरोप

Dindori News-डिंडौरी में एक ग्रामीण ने चर्च से जुड़े व्यक्ति पर इलाज और आर्थिक मदद के नाम पर धर्मांतरण बनाने का आरोप लगाया है. पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Sandeep Mishra|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 22, 2026, 03:33 PM IST
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800 देकर जाल में फंसाया, चर्च न जाने पर दी गांव से निकालने की धमकी, डिंडौरी में धर्मांतरण का गंभीर आरोप

Dindori Religious Conversion-मध्यप्रदेश के डिंडौर जिले के बजाग थाना क्षेत्र से धर्म परिवर्तन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. ग्राम तांतर पंचायत चाड़ा निवासी एक ग्रामीण ने चर्च से जुड़े व्यक्ति पर इलाज और आर्थिक मदद के बदले ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है और अब एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. 

मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन 
मामला बजाग थाना क्षेत्र के ग्राम तांतर पंचायत चाड़ा का है, ग्रामीण राकेश कुमार बोरकर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है. पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही चर्च से जुड़े बाहमन सिंह मांडले ने उसकी पत्नी की बीमारी के दौरान आर्थिक सहायता और इलाज के नाम पर करीब 800 रुपए की मदद की थी. इसके बाद उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया. और कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी और पत्नी का बेहतर इलाज कराया जाएगा. 

परिवार पर बनाया दबाव
पीड़ित ने बताया कि वह करीब दो से तीन महीने तक चर्च में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होता रहा, लेकिन बाद में उसने अपनी इच्छा से वहां जाना बंद कर दिया. आरोप है कि चर्च जाना बंद करने के बाद परिवार पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा. पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो गांव में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा.

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पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की शिकायत बजाग थाना पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़ गए. अब पीड़ित परिवार ने डिंडौरी एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें-ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अब करेगी CBI, मोहन यादव सरकार ने की सिफारिश

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