सावधान! आपकी पसंदीदा थाली शौचालय में हो रही साफ, MP में खाद्य विभाग का बड़ा खुलासा

MP News-डिंडोरी में रेस्टोरेंट में टॉयलेट में थाली और बर्तन धुल रहे थे. खाद्य विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने जब अचानक मारे गए छापे में खुलासा हुआ है. जिस प्लेट और थाली में ग्राहकों को खाना परोसा जाता है, उन्हें टॉयलेट के अंदर साफ किया जा रहा था. बर्तनों की सफाई के अलावा जांच में कई गंभीर कमियां पाई गईं.
Utensils Washed in Toilet-आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहर जाकर रेस्टोरेंट या कैफे में खाना खाते हैं. हम वहां की सजावट और स्वाद देखकर मान लेते हैं कि खाना शुद्ध और साफ होगा. लेकिन मध्यप्रदेश के डिंडोरी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे आपकी आंखें खोल देंगी और शायद आपका बाहर खाने का मन बदल दें. मध्यप्रदेश के डिंडोरी में रेस्टोरेंट में प्लेट और थाली टॉयलेट के अंदर साफ किया जा रहा था.
डिंडोरी में टॉयलेट में साफ हो रहे थे बर्तन
जबलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक फ्लाइंग स्क्वाड अचानक जांच के लिए डिंडोरी पहुंची. जब इस टीम ने शहर के मशहूर यम्स कप कैफे और सात्विक भोग रेस्टोरेंट पर छापा मारा, तो वहां के हालात देखकर खुद अधिकारी भी दंग रह गए. अधिकारियों ने देखा कि जिस प्लेट और थाली में ग्राहकों को खाना परोसा जाता है, उन्हें वहां को शौचालय के अंदर साफ किया जा रहा था. सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ जरा सोचिए, आप जिस बर्तन में अपने परिवार और बच्चों को भोजल खिला रहे हैं. यह केवल गंदगी का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ है.
बर्तनों की नहीं हुई सफाई
जांच में सिर्फ बर्तनों की सफाई ही नहीं, जांच में और भी कई गंभीर कमियां भी पाई गईं. किचन में ऐसा सामान मिला जिसकी इस्तेमाल करने की तारीख निकल चुकी थी. यानी सड़ा-गला और खराब सामान ग्राहकों को खिलाया जा रहा था. वहीं पूरे किचन और स्टोर एरिया में भयानक गंदगी थी और वहां से दुर्गंध आ रही थी. इसके साथ ही नियमों की अनदेखी की जा रही थी, कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है.
रेस्टोरेंट के लाइसेंस किए रद्द
इस लापरवाही को देखते हुए खाद्य विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. दोनों रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा. डिंडोरी से सामने आए इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि चमक-धमक वाले कैफे के पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी हो सकती है.
