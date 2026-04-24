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पानी के लिए अब नहीं करना होगा संघर्ष, 70 साल बाद गांव में पहुंचा 'जल', कलेक्टर ने मुमकिन किया नामुमकिन

Dindori News-डिंडौरी के चंद्रागढ़ में महज 4 महीने में कलेक्टर ने हर घर तक पानी पहुंचा दिया है. आजादी के 70 साल के बाद पानी का संघर्ष यहां खत्म हुआ है. प्रशासन की इस पहल से बैगा जनजाति के परिवारों को राहत मिली है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:18 AM IST
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पानी के लिए अब नहीं करना होगा संघर्ष, 70 साल बाद गांव में पहुंचा 'जल', कलेक्टर ने मुमकिन किया नामुमकिन

Water Crisis Ends in Village-मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रशासन ने वो कर दिखाया है जो आजादी के बाद नहीं हुआ था. महज 4 महीने के अंदर ही लोगों को संघर्ष को प्रशासन ने खत्म कर दिया है. आजादी के 70 साल बाद वन ग्राम चंद्रागढ़ में हर घर तक पानी पहुंचा गया है. अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही झिरिया के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा. प्रशासन की इस पहल से बैगा जनजाति के परिवारों को बड़ी राहत मिली है. इससे पहले झिरिया बहरा और उदौर में नल जल योजना शुरू की गई थी. 

सालों से पेयजल संकट 
पहाड़ क्षेत्र में बसे वन ग्राम चंद्रागढ़ में सालों से पेयजल संकट बना हुआ था. यहां पानी के लिए कोई सुविधा नहीं थी. यहां रहने वाले बैगा जनजाति के लोगों को पहाड़ उतरकर कोसों दूर एक झिरिया से पानी लाना पड़ता था. गर्मियों में ग्रामीणों को बड़ी परेशानियां होती थी. पानी के लिए ग्रामीणों को हर रोज कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था, तब कहीं पानी मिल पाता था. 

कलेक्टर से लगाई थी गुहार
नया साल ग्रामीणों के लिए खुशहाली लेकर आया. करीब चार महीने पहले गांव में जन समस्या निवारण के लिए चौपाल का आयोजन किया गया. चौपान के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर को बतााय और अपने संघर्ष की जानकारी दी. इसके बाद कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को तत्काल पेयजल योजना तैयार करने के निर्देश दिए. 

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4 महीने में पहुंचा पानी
प्रशासन की पहल और पीएचई विभाग के प्रयासों से अब इस पहाड़ी गांव में महज चार महीनों में ही पानी पहुंच गया है. जल जीवन मिशन योजना से गांव के हर घर तक नल से जल मिलने लगा है, जिससे बैगा आदिवासियों की पेयजल समस्या का समाधान हो गया है. सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत हुए इस कार्य से बैगा जनजाति के लोग बेहद खुश हैं. अब न केवल उनका समय बच रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है.

महिलाओं ने समस्या को बारे में बताया था
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि एक जनवरी को चौपाल में महिलाओं ने पेयजल समस्या के बारे में बताया था. इसके बाद पीएचई की मदद से पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाया है. प्रशासन के प्रयास से आज बैगा बाहुल्य गांव को पानी उपलब्ध हो पा रहा है.

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