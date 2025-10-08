हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर

MP News-मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहदवानी विकासखंड स्थित सरसी एकीकृत माध्यमिक स्कूल में बुधवार को टीचर शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गया. हेडमास्टर ने इसकी सूचना संकुल प्राचार्य को दी. सूचना पर संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल मौके पर पहुंचे. इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शिक्षक को स्कूल परिसर से बार निकाला गया. इस मामले में प्राचार्य ने जांच रिपोर्ट तैयार कर जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं.

नशे में बच्चों को पढ़ाता मिला

संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल ने बताया कि हेडमास्टर ने दो दिन पहले ही शिक्षक जानू सिंह धुर्वे के नशे की हालत में स्कूल आने की जानकारी दी थी. बुधवार को जब मैं निरीक्षण करने स्कूल पहुंचा, तो जानू सिंह पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को शराब के नशे में पढ़ाते हुए मिला. शिक्षक जानू सिंह धुर्वे ने भारी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था. उसने इतनी शराब पी थी उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था.

एक साल पहले हुआ ट्रांसफर

एकीकृत माध्यमिक शाला में कक्षा 1 से 8 तक कुल 77 छात्र-छात्राएं हैं. स्कूल के हेडमास्टर पंचेश्वरी और नियमित टीचर भुवनेश्वरी के अलावा दो गेस्ट टीचर भी हैं. वहीं टीचर जानू सिंह धुर्वे का ट्रांसफर महज एक साल पहले ही इस स्कूल में हुआ है. स्कूल में चार महिला टीचर्स के बीच एक मेल टीचर ही है, उसका भी नशे की हालत में आना चिंताजनक है.

स्कूल स्टाफ भी है परेशान

इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि शराबी टीचर से स्कूल का स्टाफ भी परेशान रहता है. वह आए दिन शराब के नशे में स्कूल आता है. हमने अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें.

