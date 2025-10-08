Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2953561
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर

Dindori News-डिंडौरी में शराबी टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया. हेडमास्टर की शिकायत पर संकुल प्राचार्य मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शिक्षक को स्कूल परिसर से बाहर निकलवाया गया. इस मामले में जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर

MP News-मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहदवानी विकासखंड स्थित सरसी एकीकृत माध्यमिक स्कूल में बुधवार को टीचर शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गया. हेडमास्टर ने इसकी सूचना संकुल प्राचार्य को दी. सूचना पर संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल मौके पर पहुंचे. इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शिक्षक को स्कूल परिसर से बार निकाला गया. इस मामले में प्राचार्य ने जांच रिपोर्ट तैयार कर जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं. 

नशे में बच्चों को पढ़ाता मिला
संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल ने बताया कि हेडमास्टर ने दो दिन पहले ही शिक्षक जानू सिंह धुर्वे के नशे की हालत में स्कूल आने की जानकारी दी थी. बुधवार को जब मैं निरीक्षण करने स्कूल पहुंचा, तो जानू सिंह पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को शराब के नशे में पढ़ाते हुए मिला. शिक्षक जानू सिंह धुर्वे ने भारी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था. उसने इतनी शराब पी थी उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था. 

एक साल पहले हुआ ट्रांसफर
एकीकृत माध्यमिक शाला में कक्षा 1 से 8 तक कुल 77 छात्र-छात्राएं हैं. स्कूल के हेडमास्टर पंचेश्वरी और नियमित टीचर भुवनेश्वरी के अलावा दो गेस्ट टीचर भी हैं. वहीं टीचर जानू सिंह धुर्वे का ट्रांसफर महज एक साल पहले ही इस स्कूल में हुआ है. स्कूल में चार महिला टीचर्स के बीच एक मेल टीचर ही है, उसका भी नशे की हालत में आना चिंताजनक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल स्टाफ भी है परेशान
इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि शराबी टीचर से स्कूल का स्टाफ भी परेशान रहता है. वह आए दिन शराब के नशे में स्कूल आता है. हमने अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें. 

यह भी पढ़ें-कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, मालिक पर भी किया हमला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Dindori की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdindori newsLatest News

Trending news

mp news
हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर
MP Crime News
कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, मालिक पर भी किया हमला
mp news
6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी, भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी
Vishnu Deo Sai
लखनी साहू कौन हैं, CM विष्णु देव साय ने की तारीफ; राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान
chhattisgarh news
चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड
bhopal new market
मनमाने तरीके से दुकानदार नहीं लगा पाएंगे दुकान, 'लक्ष्मण रेखा' खींच कर तय की गई सीमा
mp news
सिंहस्थ 2028 होगा 'हाई-टेक', पुलिस पहली बार करेगी VR का इस्तेमाल, जानिए तकनीक
Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी