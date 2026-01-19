कन्फ्यूजन में कांग्रेस...! भाजपा नेत्री को ही बना दिया प्रदेश महासचिव, नियुक्ति पत्र वायरल

MP Congress News: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राज्य संगठन द्वारा जारी की गई हालिया नियुक्तियों की लिस्ट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. डिंडौरी जिले में कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसे पार्टी के लिए एक बड़ी चूक माना जा रहा है. राज्य स्तर पर नियुक्तियां करते समय, पार्टी ने मालती तिवारी को राज्य महासचिव के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया. हैरानी की बात यह है कि मालती तिवारी ने दो साल पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी.

बिना किसी बैकग्राउंड चेक या वेरिफिकेशन के की गई इस नियुक्ति ने कांग्रेस पार्टी के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना से राजनीतिक गलियारों में पार्टी को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और संगठन की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर वायरल होने के बाद कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम खुद हैरान रह गए, और जिस बीजेपी नेत्री को कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनाया गया उन्होंने भी इनकार करते हुए एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया.

भाजपा नेत्री को ही बना दिया प्रदेश महासचिव

पूरा मामला पूर्व कांग्रेस नेत्री मालती तिवारी से जुड़ा है. मालती तिवारी ने करीब दो साल पहले कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तिफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी (बीJP) में शामिल हो गई थीं. वर्तमान में वह भाजपा जिला मंत्री का दायित्व संभाल रहीं है. इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की राज्य लीडरशिप ने उन्हें राज्य महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया. मालती तिवारी ने इसका खंडन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

इस घटना से कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड मैनेजमेंट और लीडर वेरिफिकेशन प्रोसेस की कमज़ोरी सामने आती है. लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन की कमी और राज्य लेवल पर ज़मीनी हकीकत की जानकारी न होने की वजह से यह शर्मनाक स्थिति पैदा हुई. जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर पब्लिक हुआ, कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके का सोशल मीडिया पर मज़ाक उड़ाया जाने लगा. जहां इस पूरे मामले में कांग्रेस संगठन बचाव की मुद्रा में दिख रहा है, वहीं बीजेपी संगठन हमलावर है और अपने विरोधी पर निशाना साध रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!