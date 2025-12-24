Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3051666
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हे भगवान! डिंडोरी में शिक्षा का बुरा हाल, अस्पताल के वार्डों में क ख ग सीख रहे हैं बच्चे

Dindori News: डिंडोरी जिले के करंजिया विकासखण्ड से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां स्कूल का संचालन अस्पताल के कमरों में किया जा रहा है.कुल 57 बच्चे अस्पताल की भीड़ और संक्रमण के साये में पढ़ने को मजबूर हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हे भगवान! डिंडोरी में शिक्षा का बुरा हाल, अस्पताल के वार्डों में क ख ग सीख रहे हैं बच्चे

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले के करंजिया विकासखंड के परसेल गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है. यहां का सरकारी स्कूल एक अस्पताल की बिल्डिंग में चल रहा है. अस्पताल के छोटे-छोटे कमरों में 57 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चार बच्चे एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चों ने बताया कि जगह की कमी के बावजूद वे अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं. यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की हालत पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

अस्पताल में चल रही है सरकारी स्कूल की कक्षाएं
दरअसल डिंडोरी ज़िले के एक अस्पताल में बच्चों की शिक्षा को लेकर जो हालात हैं, उसने सबको चौंका दिया है. करंजिया के परसेल गांव में एक सरकारी स्कूल अस्पताल की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि बच्चों की क्लास उन्हीं कमरों में लग रही हैं, जहां मरीज़ों का इलाज होता है. तस्वीरें खुद ही हालात बयां कर रही हैं. बताया जा रहा है कि यह स्थिति तब बनी जब स्कूल की पुरानी बिल्डिंग खराब हालत के कारण गिरा दी गई, लेकिन प्रशासन बच्चों के लिए नई बिल्डिंग या कोई दूसरी जगह देने में नाकाम रहा.

एक ही बेंच पर चार-चार बच्चे
तस्वीरों में दिख रहा है कि चार बच्चों को एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है. बच्चों का कहना है कि जगह की बहुत कमी होने के बावजूद वे किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं. स्कूल के एक गेस्ट टीचर ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग करीब एक साल पहले खराब हो गई थी और सुरक्षा कारणों से उसे तोड़ दिया गया था. तब से स्कूल एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक ही बिल्डिंग में इलाज और पढ़ाई दोनों
बड़ी बात यह है कि टीवी उन्मूलन भारत अभियान के तहत इस हेल्थ सेंटर में एक हेल्थ कैंप भी लगाया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में मरीज़ इलाज के लिए अस्पताल आए. हालांकि, ट्यूबरकुलोसिस अधिकारी अस्पताल परिसर के अंदर चल रहे स्कूल को लेकर चिंता जता रहे हैं, और एक ही बिल्डिंग में इलाज और पढ़ाई दोनों एक साथ चलने से कई सवाल उठते हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी माना है कि एक ही बिल्डिंग में अस्पताल और स्कूल चलाना सही नहीं है. इस मामले में संपर्क करने पर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि स्कूल के लिए जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

dindori newsmp news

Trending news

dindori news
हे भगवान! डिंडोरी में शिक्षा का बुरा हाल, अस्पताल में क ख ग सीख रहे हैं बच्चे
chhattisgarh news
स्कूल, दफ्तर, दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप… सर्वसमाज का छग बंद, जानें क्या खुला
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में पहली बार यहां पहुंची एम्बुलेंस, घने जंगलों को चीरकर बनी विकास की राह
Vinod Kumar Shukla
बत्ती मैंने पहले बुझाई, फिर तुमने… अंतिम समय तक लिखते रहे विनोद कुमार शुक्ल
chhattisgarh news
आज बंद रहेगा पूरा छत्तीसगढ़, कांकेर हिंसा के बाद सड़कों पर उतरा सर्व समाज, ये है वजह
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से कटे 27.34 लाख नाम, जानें कैसे जुड़ेगा दोबारा नाम?
mp news
बेटी की शादी, 25 हजार का लालच, गरीबी का फायदा उठाकर 50 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण
mp news
फुटबॉल खेलते समय गिरा 14 साल का बच्चा, अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत
mp news
मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से कटे 42.74 लाख नाम, 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं
Raja Raghuvanshi Murder Case
ब्लैक ट्रॉली बैग ने खोली सोनम रघुवंशी की पोल? तब सुलझी राजा रघुवंशी मर्डर की गुत्थी