हे भगवान! डिंडोरी में शिक्षा का बुरा हाल, अस्पताल के वार्डों में क ख ग सीख रहे हैं बच्चे

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले के करंजिया विकासखंड के परसेल गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है. यहां का सरकारी स्कूल एक अस्पताल की बिल्डिंग में चल रहा है. अस्पताल के छोटे-छोटे कमरों में 57 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चार बच्चे एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चों ने बताया कि जगह की कमी के बावजूद वे अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं. यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की हालत पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

अस्पताल में चल रही है सरकारी स्कूल की कक्षाएं

दरअसल डिंडोरी ज़िले के एक अस्पताल में बच्चों की शिक्षा को लेकर जो हालात हैं, उसने सबको चौंका दिया है. करंजिया के परसेल गांव में एक सरकारी स्कूल अस्पताल की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि बच्चों की क्लास उन्हीं कमरों में लग रही हैं, जहां मरीज़ों का इलाज होता है. तस्वीरें खुद ही हालात बयां कर रही हैं. बताया जा रहा है कि यह स्थिति तब बनी जब स्कूल की पुरानी बिल्डिंग खराब हालत के कारण गिरा दी गई, लेकिन प्रशासन बच्चों के लिए नई बिल्डिंग या कोई दूसरी जगह देने में नाकाम रहा.

एक ही बेंच पर चार-चार बच्चे

तस्वीरों में दिख रहा है कि चार बच्चों को एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है. बच्चों का कहना है कि जगह की बहुत कमी होने के बावजूद वे किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं. स्कूल के एक गेस्ट टीचर ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग करीब एक साल पहले खराब हो गई थी और सुरक्षा कारणों से उसे तोड़ दिया गया था. तब से स्कूल एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में चल रहा है.

एक ही बिल्डिंग में इलाज और पढ़ाई दोनों

बड़ी बात यह है कि टीवी उन्मूलन भारत अभियान के तहत इस हेल्थ सेंटर में एक हेल्थ कैंप भी लगाया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में मरीज़ इलाज के लिए अस्पताल आए. हालांकि, ट्यूबरकुलोसिस अधिकारी अस्पताल परिसर के अंदर चल रहे स्कूल को लेकर चिंता जता रहे हैं, और एक ही बिल्डिंग में इलाज और पढ़ाई दोनों एक साथ चलने से कई सवाल उठते हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी माना है कि एक ही बिल्डिंग में अस्पताल और स्कूल चलाना सही नहीं है. इस मामले में संपर्क करने पर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि स्कूल के लिए जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.

