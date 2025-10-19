दिवाली पर मिलावट का डबल अटैक! हरियाणा के किसान डिंडौरी में उगा रहे केमिकल बम; रहें सावधान

Dindori News: दिवाली में जहां खाद्य विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान मिलावटी दूध, पनीर और नकली मेवों को जब्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के डिंडौरी से सामने आई तस्वीर हैरान कर रही है. सब्जियों में भी जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है. हरियाणा से आए किसान सब्जी उत्पादन में खतरनाक रसायन का उपयोग करते हुए पाए गए हैं.

सब्जियों में भी अब केमिकल

दरअसल, डिंडौरी जिले के बजाग और पड़रिया में स्थित एक फार्म हाउस से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. ऑरगेनिकफार्मिंग के नाम पर यहाँ रासायनिक खेती की जा रही थी. हरियाणा से आए किसान यहाँ टमाटर, गोभी, लौकी, बरबट्टी, शिमला मिर्च, करेला और बैंगन जैसी सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए खतरनाक कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि फार्म हाउस का कर्मचारी सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है.

कार्रवाई करने की मांग

मामला सामने आने के बाद किसान संघ के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और इनका उपयोग खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ है. वहीं, कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मामले की जाँच के आदेश जारी करते हुए भरोसा दिलाया है कि जाँच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रासायनिक सब्जियों की पहचान कैसे करें

मार्केट में कई बार रासायनिक सब्जियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है. ध्यान रखें कि दाग-धब्बे वाली सब्जियों के इस्तेमाल से बचें, सब्जियों को नाखून से खरोंचें; अगर मोम की लेयरिंग होगी तो वह रसायन हो सकता है. नाखून को सब्जियों के अंदर डालकर देखें; अगर नाखून अंदर आसानी से धँस जा रहा है तो सब्जियाँ ताज़ी हैं. महक कर भी आप रासायनिक सब्जियों की पहचान कर सकती हैं. रिपोर्ट: संदीप मिश्रा, डिंडोरी

