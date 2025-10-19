Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2968148
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दिवाली पर मिलावट का डबल अटैक! हरियाणा के किसान डिंडौरी में उगा रहे केमिकल बम; रहें सावधान

MP News: डिंडौरी जिले में हरियाणा से आए किसान रासायनिक सब्जियों की खेती कर रहे हैं. घटनास्थल से केमिकल ड्रम पाए गए हैं. ऐसे में जानिए केमिकल वाले सब्जियों की पहचान कैसे करें.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 19, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

dindori news
dindori news

Dindori News: दिवाली में जहां खाद्य विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान मिलावटी दूध, पनीर और नकली मेवों को जब्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के डिंडौरी से सामने आई तस्वीर हैरान कर रही है. सब्जियों में भी जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है. हरियाणा से आए किसान सब्जी उत्पादन में खतरनाक रसायन का उपयोग करते हुए पाए गए हैं.

सब्जियों में भी अब  केमिकल
दरअसल, डिंडौरी जिले के बजाग और पड़रिया में स्थित एक फार्म हाउस से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. ऑरगेनिकफार्मिंग के नाम पर यहाँ रासायनिक खेती की जा रही थी. हरियाणा से आए किसान यहाँ टमाटर, गोभी, लौकी, बरबट्टी, शिमला मिर्च, करेला और बैंगन जैसी सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए खतरनाक कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि फार्म हाउस का कर्मचारी सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है.

कार्रवाई करने की मांग
मामला सामने आने के बाद किसान संघ के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और इनका उपयोग खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ है. वहीं, कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मामले की जाँच के आदेश जारी करते हुए भरोसा दिलाया है कि जाँच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रासायनिक सब्जियों की पहचान कैसे करें
मार्केट में कई बार रासायनिक सब्जियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है. ध्यान रखें कि दाग-धब्बे वाली सब्जियों के इस्तेमाल से बचें, सब्जियों को नाखून से खरोंचें; अगर मोम की लेयरिंग होगी तो वह रसायन हो सकता है. नाखून को सब्जियों के अंदर डालकर देखें; अगर नाखून अंदर आसानी से धँस जा रहा है तो सब्जियाँ ताज़ी हैं. महक कर भी आप रासायनिक सब्जियों की पहचान कर सकती हैं. रिपोर्ट: संदीप मिश्रा, डिंडोरी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. डिंडोरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

dindori news

Trending news

dindori news
दिवाली पर मिलावट का डबल अटैक! हरियाणा के किसान डिंडौरी में उगा रहे केमिकल बम!
balaghat news hindi
लग्जरी कार से बकरा-बकरी की चोरी; पुलिस ने पकड़ा हाई-प्रोफाइल चोर गैंग
Katni News
एमपी में पैर धुलाई के बाद, मूत्र त्याग कांड आया सामने, दलित युवक से बर्बरता
bhopal news
'विधर्मी बनना चाहती है लड़की तो टांगे तोड़ दो...' साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान
Latest Ujjain News
देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनेगी दिवाली, सिर्फ एक फुलझड़ी जलाकर मनेगा पर्व
Bilaspur News
बिलासपुर में धान खरीदी पर हाईटेक निगरानी, अब नहीं चलेगा बिचौलियों का फर्जीवाड़ा
durg news
APK फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हुआ हैक, क्रेडिट कार्ड से हो गई लाखों की शॉपिंग
jabalpur news
UPI पेमेंट फेल होते ही वेंडर ने की बदतमीज़ी, शख्स का पकड़ा कॉलर, उतरवा ली घड़ी
mp news today
MP News Today:CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि,मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा
mp news
TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला,फिर की बड़ी कार्रवाई