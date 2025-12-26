'स्कूल भवन बना दो सरकार...', एमपी में स्कूली बच्चों ने हाथ जोड़कर लगाई गुहार

Dindori school building News: मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके कह जाने वाले डिंडौरी जिले में शिक्षा व्यवस्था अभी तक शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इसकी जमीनी हकीकत भी अब सामने आ रही है. ऐसा ही एक मामला मेहंदवानी इलाके के एक छोटे से इलाके में सरकारी प्राइमरी स्कूल आज भी घास-फूंस की झोपड़ी में चल रहा है. नन्हे-नन्हे बच्चे किताबों के साथ खुले आसमान के नीचे बैटकर पढ़ने को मजबूर हैं. हालात इतने खराब हैं, कि बच्चे खुद हाथ जोड़कर सरकार से पक्के स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं.

इस स्कूल में पहली से पांचवीं तक कुल 37 बच्चे पढ़ते हैं. पढ़ाने के लिए एक नियमित और एक अतिथि शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव हर कदम पर परेशान करता है. न तो बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था है और न ही पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल. ग्रामीण बताते हैं कि भवन न होने के कारण कई अभिभावकों ने इस सत्र में अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला ही नहीं कराया.

कब शुरू होगा भवन निर्माण?

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2024 में प्रशासन ने पुराने स्कूल भवन को जर्जर मानकर इसे ध्वस्त करवा दिया गया था. उस समय उम्मीद जगी थी कि जल्द नया भवन बनेगा, लेकिन समय बीतता गया. करीब डेढ़ साल हो चुके हैं, पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो सकी. इस दौरान बच्चों की पढ़ाई अस्थायी इंतजामों और ग्रामीणों के सहयोग पर निर्भर होकर चलती रही.

हर बार दिया गया आश्वासन

ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को की, जनसुनवाई में आवेदन दिए गए, संबंधित विभाग को भी कई बार शिकायत दी गई. लेकिन हर बार प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही दिया गया. फाइलें आगे बढ़ती रहीं, पर ज़मीन पर हालात जस के तस बने रहे. बच्चों का भविष्य कागजी प्रक्रियाओं में उलझा रहा और स्कूल की दीवारें सिर्फ कागजों में बनती रहीं.

खामियों के चलते भवन जर्जर

ग्रामीणों का कहना है कि यह स्कूल भवन वर्ष 1999 में बनाया गया था, लेकिन निर्माण में खामियों के चलते कुछ ही वर्षों में जर्जर हो गया. बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था, दीवारों से प्लास्टर गिरता था. इसके बावजूद मजबूरी में वर्षों तक उसी भवन में पढ़ाई चलती रही. बच्चे हर दिन जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करते रहे.

ठोस कदम उठाने की मांग

भारी बारिश के बाद जब भवन गिरा दिया गया, तो कुछ समय वैकल्पिक व्यवस्था हुई, लेकिन बाद में घास-फूस की झोपड़ी ही स्कूल बन गई. प्रधानाध्यापक बताते हैं कि वे लगातार शिकायत करते-करते थक चुके हैं. अधिकारियों को समस्या की जानकारी है, फिर भी समाधान नहीं निकल रहा. स्कूल भवन न होने से बच्चों की संख्या घट रही है. ग्रामीण अब शासन-प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

