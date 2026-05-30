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डिंडौरी में भारी बवाल: अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को ग्रामीणों ने घेरा,4 घंटे तक चला हंगामा

Dindori News: डिंडोरी में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. टीम ने जब जेसीबी से एक मकान तोड़ा और बाकी मकानों को छोड़ दिया, तो ग्रामीण गुस्से से भड़क उठे और उन पर पक्षपात का आरोप लगाया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 30, 2026, 06:58 AM IST
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डिंडौरी में भारी बवाल: अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को ग्रामीणों ने घेरा,4 घंटे तक चला हंगामा

Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में अतिक्रमण हटाने के गई राजस्व टीम और स्थानीय ग्रामीणों के बीच एक बड़ी झड़प की खबर सामने आई है. गाड़ासरई पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले खाम्हा गांव में स्थिति तब बेकाबू हो गई, जब राजस्व विभाग के अधिकारी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंचे. इस कार्रवाई के दौरान, राजस्व टीम ने JCB मशीन का इस्तेमाल करके एक ग्रामीण के घर को पूरी तरह से ढहा दिया.  हालांकि, आरोप है कि टीम ने उसी जगह मौजूद अन्य अवैध मकानों को समय देते हुए छोड़ दिया और कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद विवाद बढ़ गया.

अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को ग्रामीणों ने घेरा
दरअसल, गाड़ासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत खाम्हा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारियों ने एक घर को JCB मशीन से ढहा दिया, जबकि अन्य घरों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया और उनके निवासियों को समय दिया. इस भेदभाव से नाराज होकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और राजस्व टीम को घेर लिया.

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4 घंटे तक चला हंगामा
गाड़ासरई पुलिस स्थिति को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस बल को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया. ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों को घेर लिया और उनके सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कोतवाली थाने से भी अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया. ग्रामीणों ने राजस्व और पुलिस अधिकारियों को लगभग चार घंटे तक घेरे रखा. आखिरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया-बुझाया, जिसके बाद स्थिति को काबू में कर लिया गया.

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