डिंडौरी में भारी बारिश बनी आफत, नदी-नालों का बढ़ा जलस्तर, आंगनबाड़ी से 12वीं तक स्कूल बंद

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मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इलाके की मुख्य नदियों और नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण, प्रशासन ने छात्रों के आने-जाने में होने वाले संभावित खतरों को टालने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं. कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज एक दिन की छुट्टी का आदेश दिया है. यह अवकाश नर्सरी से कक्षा 12वीं तक संचालित सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों पर लागू होगा.
आंगनबाड़ी से 12वीं तक के स्कूल आज बंद
इसके अलावा CBSE स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान भी इस आदेश के दायरे में आएंगे. हालांकि यह छुट्टी सिर्फ छात्रों के लिए है. शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को स्कूल के सामान्य समय के दौरान अपने काम पर मौजूद रहना होगा. जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि यह आदेश तुरंत लागू हो गया है. फिलहाल, डिंडौरी में प्रशासन बारिश को लेकर हाई अलर्ट पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है.
नदी- नालों का बढ़ा जलस्तर
बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से डिंडौरी जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे नही नाले सभी उफान पर है और इसकी सहायक नदियों व धाराओं का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. साथ ही, जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर भी यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. बारिश ने पूरे जिले में जन-जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. नदी किनारे और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है.
दमोह में बारिश का कहर
वहीं, दमोह जिले के कई इलाके बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जिले के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है. तारादेही इलाके में जलस्रोत उफान पर हैं. पिछले दो दिनों से पानी पुलों और पुलियाओं के ऊपर से बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है. ब्यारमा नदी से सबसे ज़्यादा खतरा है. बढ़ते जलस्तर के अलावा, मगरमच्छों की मौजूदगी भी स्थानीय लोगों के लिए दहशत का कारण बनी हुई है. इस नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं और जलस्तर बढ़ने के साथ ही उनके रिहायशी इलाकों में आ जाने का खतरा भी बना हुआ है.
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