सालों तक पानी की बूंद को तरसे लोग, अब हर घर में बह रही धारा, इस योजना ने बुझाई प्यास

Dindori Jal Jeevan Yojana: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है. आजादी के कई सालों बाद आदिवासियों के घरों में पीने का पानी पहुंचा है. वहां के लोगों का कहना है कि यहां पर लोग हमेशा से पानी के संकट से जूझ रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:09 AM IST
सालों तक पानी की बूंद को तरसे लोग

Dindori Water Crisis News: डिंडोरी जिले में बजाग विकासखण्ड के खिरसारी गांव में रहने बाले आदिवासियों के चेहरे में केंद्र सरकार की जलजीवन मिशन योजना की वजह मुस्कान झलक रही है. आपको बता दें कि इस गांव में पहले भीषण जल संकट की वजह से आदिवासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लेकिन जल जीवन मिशन योजना से हर घर में नल का कनेक्शन और पानी पाकर ग्रामीण बेहद खुश हैं. हर घर में अब ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है.

बात करें बजाग विकासखंड के खिरसारी गांव की, जहां पर आदिवासियों की लगभग 800 से ज्यादा की आबादी है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के कई वर्षों बाद भी उन्हें भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ता था. ग्रामीणों का कहना है कि पानी के लिए उन्हें मीलों दूर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर होना पड़ता था. बारिश के दिनों में ग्रामीण दूषित पानी पीकर बीमार भी पड़ जाते थे. 

अब हर घर पेय जल
लेकिन, अब जल जीवन मिशन योजना के तहत उनके गांव में हर घर नल का कनेक्शन हो गया और प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल मिलने लगा जिससे ग्रामीण बेहद खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल इस गांव में पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत करीब 49 लाख रूपये की लागत से नल जल योजना का कार्य करवाया गया है. इस योजना से ग्रामीणों को अब हर घर में शुद्ध पेयजल मिलने लगा है. (रिपोर्टः संदीप मिश्रा, डिंडोरी)

