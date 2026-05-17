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अगर उस बच्चे की साइकिल की चेन न उतरती तो...डिंडोरी बोरवेल हादसे की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Dindori Borewell Rescue: झनकी गांव में 10 साल का शिवम खुले बोरवेल में गिर गया. करीब तीन घंटे चले रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना के बाद बंद पड़े बोरवेल के खुले होने पर प्रशासन और विभागीय लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Sandeep Mishra|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 17, 2026, 09:22 PM IST
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Dindori Borewell Rescue
Dindori Borewell Rescue

Dindori News: 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय...', यह कहावत डिंडोरी जिले के झनकी गांव में उस वक्त सच साबित हुई. जब खुले बोरवेल में गिरा 10 साल का मासूम मौत को मात देकर सुरक्षित बाहर निकल आया. करीब तीन घंटे तक बच्चा बोरवेल में फंसा रहा, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ और हिम्मत ने एक बड़ा हादसा टाल दिया.

मामला करंजिया विकासखंड के झनकी गांव का है. जहां सड़क किनारे बने एक पुराने बोरवेल में शिवम नाम के बच्चे की कुदाल गिर गई थी. कुदाल निकालने के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे बोरवेल में जा गिरा.

गांव वालों को दी तुरंत सूचना
घटना के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बच्चे के गिरने की जानकारी किसी को नहीं लग सकी. इसी दौरान वहां से साइकिल से गुजर रहे एक बच्चे की चेन उतर गई. जब वह साइकिल ठीक कर रहा था, तभी उसकी नजर बोरवेल के अंदर फंसे शिवम पर पड़ी. उसने तुरंत गांव वालों को सूचना दी.

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बच्चे को आईं मामूली चोटें 
सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और थानसिंह कुंजाम ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू शुरू किया. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में बच्चे को मामूली चोटें आई हैं.

प्रशासन पर उठ रहे सवाल
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिस बोरवेल में बच्चा गिरा, वह लंबे समय से खुला पड़ा था. घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. बाद में ग्रामीणों ने ही बोरवेल में मिट्टी और पत्थर डालकर उसे बंद किया. वहीं PHE विभाग का कहना है कि यह बोरवेल नल-जल योजना के तहत वर्ष 2023 में बनाया गया था, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण 2024 में इसे बंद कर दिया गया था. अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर बोरवेल बंद था, तो वह दोबारा खुला कैसे? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? घटना के बाद प्रशासन और विभागीय लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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