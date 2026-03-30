सिलेंडर चोरी के डर से टॉयलेट में पक रहा था मिड डे मील, 4 महीने से बच्चे खा रहे थे बदबूदार खाना

MP News: डिंडोरी जिले के प्राथमिक स्कूल में 30 बच्चों के लिए मिड डे मील टॉयलेट के अंदर पकाया जा रहा था. लगभग 120 दिनों से स्थिति ऐसी बनी हुई थी और लगातार 4 महीनों तक बच्चों ने बदबूदार भोजन किया है.
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dindori news: मध्य प्रदेश के डिंडोरी से चौंका देने वाली खबर सामने आई है. यहां पीछले कई महीनों से प्राइमरी और आंगनवाड़ी के बच्चों को टॉयलेट के अंदर पकाया गया मीड डे मील परोसा जा रहा था. मासूम बच्चे लगातार 4 महीनों से बदबूदार और दुर्गंध से भरा खाना का रहे थे. इस मामले की पोल तब खुली जब बच्चों के परिजनों ने इस मामले की शिकायत की. मामले की जांच रिपोर्ट के बाद जनशिक्षक समेत एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है.
शौचालय में पक रहा था भोजन
मामला डिंडोरी में शहपुरा तहसील के डोमदादर गांव के प्राथमिक स्कूल का है जहां मासूम बच्चों को मिड-डे मील के नाम पर बदबूदार और दुर्गंधित भोजन परोसा जा रहा था. लगभग 120 दिन तक 30 बच्चे वही भोजन करते आ रहे थे जो उन्हें मील के नाम पर परोसा जा रहा था. घटना की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बीआरसी समेत महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी जांच करने पहुंचे. जांच में जो उन्होंने देखा वो अपने आप में शर्मनाक था. मीड डे मील के नाम पर बच्चों को ये परोसा जा रहा था!
किचन की हालत खराब तो...
मामला सामने आने के बाद जनशिक्षक समेत एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है वहीं तीन लोगों को नोटिस जारी किया गया है. बीआरसी शहपुरा, गुरु साहू ने बताया कि स्कूल का किचन शेड जर्जर हो चुका था, जिसके चलते कथित तौर पर सरपंच के कहने के बाद शौचालय के अंदर ही खाना बनाया जा रहा था. वहीं ये भी जानकारी मिली है कि पिछले साल किचन से 2 एलपीजी सिलेंडर चोरी हो गए थे और फिर ऐसी चोरी न हो इसलिए भी शौचालय में भोजन पकाने की अनुमति दी गई थी.
ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
टॉयलेट में खाना पकाए जाने पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है. सीता राय नाम की स्थानीय महिला ने कहा कि सरकार कहती है कि स्वच्छ भोजन करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा लेकिन जब शौचालय में भोजन बनेगा तो शरीर कहां से स्वस्थ रहेगा. बच्चे हमारे देश के उज्जल भविष्य के नींव हैं. हमारी गुजारिश है कि उन्हें स्वस्थ भोजन दिया जाए. अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही इतने लंबे दिनों तक चल कैसी रही थी? और तो और जिम्मेदारों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? रिपोर्ट: संदीप मिश्रा, डिंडोरी
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