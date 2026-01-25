MP में धूमधाम से मनाई जा रही नर्मदा जयंती, मंत्री समपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने की पूजा अर्चना

Narmada Jayanti 2026: मध्यप्रदेश में आज धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई जा रही है. मंडला में भी नर्मदा जयंती मनाई जा है. नर्मदा तटों पर नर्मदा भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है. नगर भर में धार्मिक आयोजनों किया जा रहा है. लोग कही नर्मदा का पूजन अर्चन कर रहे तो कही हवन, यज्ञ हो रहे है. आज इस अवसर पर नर्मदा पूजन के लिए जहां जन समूह उमड़ रहा है. वहीं मंत्री और सांसद भी यहां पहुंचे और नर्मदा का आशीर्वाद लिया.

बता दें कि मंडला नगर नर्मदा नदी के तीन ओर से घिरा हुआ है, जहां नर्मदा तटों ओर नर्मदा के घाटों पर जनसैलाब उमड़ा है. प्रदेश की कैबिनेट मंत्री समपतिया उइके और मण्डला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने नर्मदा का पूजन अर्चन किया और जिला, प्रदेश व देश वासियों के लिए मां नर्मदा से सुख समृद्धि की कामना की.

डिंडोरी में नर्मदा जन्मोत्सव पर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

डिंडोरी में मां नर्मदा के तट पर आस्था की लहर देखने मिल रही है. मां नर्मदा के मंदिर में श्रद्धालु पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने पहुंच रहे हैं. वहीं सुबह से श्रद्धालुओं का स्नान और दीपदान के अलावा जगह-जगह भंडारे का भी आयोजन किया कर रहे है. यहां वातावरण पूरी तरह भक्तिमय, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आ रहा है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

डिंडोरी में नर्मदा जन्मोत्सव पर दर्शन और पूजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें दूर-दराज से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं. इसके साथ ही शहर में कई हिंदू संगठनों ने विशाल चुनरी यात्रा निकाली. जिसका जगह-जगह पर लोगों ने भव्य स्वागत किया. इस कार्यक्रम के दौरान पूजा-अर्चना और रीति-रिवाज किए गए, और भक्तों पर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया गया.

