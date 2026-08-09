भारी बारिश से उफान पर नर्मदा नदी...जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर यातायात ठप, सड़क के ऊपर बह रहा पानी

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लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हालात बिगड़ रहे हैं. नर्मदा नदी उफान पर है और मुख्य नदी के साथ-साथ उसकी सहायक नदियों और धाराओं का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर भी यातायात बाधित हुआ है. बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) समेत प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही नर्मदा के तट पर मौजूद हैं. नदी के किनारे रहने वाले लोगों से बाढ़ की आशंका वाले इलाकों को खाली करने की अपील की जा रही है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है.
बारिश से उफान पर नर्मदा नदी
दरअसल, डिंडौरी में हो रही भारी बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कई सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण जिला मुख्यालय और दर्जनों गांवों के बीच सीधा संपर्क टूट गया है. इसका सबसे बुरा असर ग्रामीण इलाकों में पड़ा है, जहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. मुख्य नदी के साथ-साथ जिले की छोटी नदियां और नाले भी उफान पर हैं.
जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर यातायात ठप
पानी का बहाव बढ़ने से जबलपुर-अमरकंटक रूट पर भी ट्रैफिक बाधित हुआ है. कई जगहों पर सड़क के ऊपर से पानी बहने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. बारिश का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है, जहां नदियों और नालों में पानी बढ़ने से आवाजाही रुक गई है. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे नदियों, पुलों और पुलिया के उन हिस्सों से दूर रहें जहां पानी का बहाव तेज है.
एमपी में जारी है भीषण बारिश का दौर
बता दें कि मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है. टीकमगढ़ समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इससे पहले राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ (फ़्लैश फ्लड) के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की गई थी. शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के कारण श्योपुर में ट्रैफिक भी ठप हो गया है. वहीं, नरसिंहपुर जिले में लगभग दस दिनों के अंतराल के बाद मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है. जिले में हुई भारी बारिश से गर्मी से काफी राहत मिली. लेकिन सड़कों पर जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है. शनिवार को नरसिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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