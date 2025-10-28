Advertisement
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत, न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब

Dindori News: डिंडोरी ज़िले के खरीडीह गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है. बैगा आदिवासियों के पीएम आवास आज भी अधूरे पड़े हैं, क्योंकि ठेकेदार पैसे लेकर काम बीच में ही छोड़कर भाग गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:41 AM IST
PM Awas Yojana: मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले के खरीडीह गांव से प्रधानमंत्री आवास योजना में घोर लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बैगा आदिवासियों के लिए स्वीकृत किए गए कई पक्के मकान आज भी अधूरे पड़े हैं. ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार ने उनसे निर्माण कार्य के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन केवल दीवारें और छत खड़ी करके काम अधूरा छोड़ दिया और मौके से गायब हो गया.

यह भी पढ़ें: रील्स स्क्रॉल करने वाले रहें सावधान! इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये

 

पक्का घर बनाने का सपना अधूरा
दरअसल, डिंडोरी जिले के खरीडीह गांव के बैगा आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अभी भी अधूरी है. ठेकेदार ने पक्के घर बनाने का वादा करके पैसे लिए, लेकिन काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया. इन अधूरे घरों में न तो दरवाजे हैं और न ही प्लास्टर, जिससे बारिश के मौसम में अंदर पानी टपकता है, जिससे आदिवासियों का जीना मुश्किल हो गया है. गांव वालों की हालत यह है कि उनके पक्के घर का सपना अधूरा रह गया है.

ग्रामीणों ने बताई अपनी परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने उनके पैसे लिए, दीवारें बनाईं, छत लगाई और फिर कभी वापस नहीं आया. उसने हमारे पैसे तो ले लिए, लेकिन घर अधूरा छोड़ दिया. न दरवाज़ा, न प्लास्टर. बारिश होने पर पानी टपकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग अपने घर बनने का इंतज़ार करते-करते गुज़र गए. हैरानी की बात है कि किसी भी अधिकारी ने जांच नहीं की या यह जानने की कोशिश नहीं की कि ये घर अधूरे क्यों रह गए. वहीं जिला पंचायत के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. (रिपोर्ट- संदीप मिश्रा)

