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Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडौरी में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. मंडला जिले के खीसी गांव को डिंडौरी जिले के कुशेरा से जोड़ने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का काम तीन साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है. हालांकि लगभग ₹3.20 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क दोनों जिलों के ग्रामीणों के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है, लेकिन निर्माण की धीमी गति के कारण उनमें काफी नाराजगी है.
सड़क तीन साल बाद भी अधूरी सड़क
मंडला और डिंडोरी जिलों को जोड़ने वाली यह अहम सड़क आज भी अधूरी है. खीसी गांव से कुशेरा गांव तक जाने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण तीन साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. लगभग ₹3.20 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का काम रूरल इंजीनियरिंग सर्विस (डिविजन नंबर 2) मंडला द्वारा किया जा रहा है. शुरुआत में तो निर्माण तेजी से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई. अभी कई हिस्सों में सिर्फ मिट्टी भरने और जमीन से जुड़े काम ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जरूरी काम जैसे डामर बिछाना अभी भी अधूरे पड़े हैं.
ऊबड़-खाबड़ और कच्ची सड़कों से परेशान लोग
मेहदवानी जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामप्रसाद टेकाम ने कहा कि यह सड़क मंडला और डिंडौरी जिलों के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है. जहां इस सड़क के बनने से किसानों, छात्रों, मरीज़ों और आम लोगों को यात्रा में काफी राहत मिलती, वहीं इसके अधूरे निर्माण के कारण लोगों को अब भी ऊबड़-खाबड़ और कच्ची सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
ग्रामीणों का सवाल
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में यह सड़क कीचड़ और जलजमाव का अड्डा बन जाती है. दोपहिया वाहन अक्सर फंस जाते हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है. ग्रामीणों का सवाल है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपये मंजूर होने के बावजूद तीन साल बाद भी निर्माण कार्य अधूरा क्यों है. उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से काम को जल्द पूरा करने की अपील की है.
डिंडौरी कलेक्टर का बयान
इस बीच, डिंडौरी की कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया का कहना है कि मानसून के आने से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं. निवासियों को डर है कि अगर बारिश शुरू होने से पहले सड़क बनाने का काम पूरा नहीं हुआ, तो जो काम पहले ही हो चुका है, उसे नुकसान पहुंच सकता है. ठेकेदारों की वजह से यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था. हम यह पक्का करने की कोशिश करेंगे कि सड़क बनाने का काम जल्द पूरा हो जाए.
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