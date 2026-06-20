सड़क तीन साल बाद भी अधूरी सड़क

मंडला और डिंडोरी जिलों को जोड़ने वाली यह अहम सड़क आज भी अधूरी है. खीसी गांव से कुशेरा गांव तक जाने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण तीन साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. लगभग ₹3.20 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का काम रूरल इंजीनियरिंग सर्विस (डिविजन नंबर 2) मंडला द्वारा किया जा रहा है. शुरुआत में तो निर्माण तेजी से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई. अभी कई हिस्सों में सिर्फ मिट्टी भरने और जमीन से जुड़े काम ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जरूरी काम जैसे डामर बिछाना अभी भी अधूरे पड़े हैं.