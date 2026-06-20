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डिंडौरी में 3.20 करोड़ की सड़क तीन साल बाद भी अधूरी, ग्रामीणों ने उठाए सवाल

Dindori News: डिंडौरी जिले में ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ा सड़क निर्माण का एक अहम प्रोजेक्ट तय समय-सीमा के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है. नतीजतन स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Written BySandeep MishraEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:13 PM IST
डिंडौरी में 3.20 करोड़ की सड़क तीन साल बाद भी अधूरी, ग्रामीणों ने उठाए सवाल

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Sandeep Mishra

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संदीप मिश्रा डिंडौरी से रिपोर्टर हैं.

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