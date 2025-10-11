MP में स्कूल बेहाल! एक साल से ग्रामीण के घर चल रही बच्चों की पढ़ाई, बरामदे में लग रही क्लास

Dindori Amaldih village News: मध्यप्रदेश के डिंडोरी ज़िले में सरकारी स्कूलों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर रही है. ज़िले में जर्जर हो चुके स्कूल भवनों को गिरा दिया गया है, लेकिन शासन-प्रशासन की अनदेखी के चलते अभी तक नए भवनों का निर्माण नहीं हो पाया है. इसके परिणामस्वरूप, कई सरकारी स्कूल या तो किराए के मकानों में या ग्रामीणों के घरों में चल रहे हैं.इसका जीवंत उदाहरण करंजिया विकासखंड का आमलडीह गांव है, जहाँ प्राथमिक शाला पिछले एक साल से एक ग्रामीण के घर के बरामदे में संचालित हो रही है.

एक साल से ग्रामीण के घर चल रही बच्चों की पढ़ाई

दरअसल, करंजिया विकासखंड के अमलडीह गांव का प्राथमिक विद्यालय पिछले एक साल से एक ग्रामीण के घर के बरामदे में चल रहा है. कक्षा एक से पांच तक के 22 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं. स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि पुराना भवन जर्जर हो गया था और सरकारी आदेश पर उसे गिरा दिया गया था. उसके बाद कोई वैकल्पिक भवन नहीं मिला. बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण ने स्वेच्छा से अपना घर स्कूल को समर्पित कर दिया. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द नया भवन बनवाने की अपील की है.

ग्रामीणों ने लगाई गुहार

ग्रामीणों ने लगाई गुहार

स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि पुरानी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और सरकारी आदेश पर उसे तोड़ दिया गया था. तब से, स्कूल के लिए कोई वैकल्पिक इमारत नहीं मिली है, इसलिए एक ग्रामीण ने स्कूल के लिए अपना घर दान कर दिया है.

शिक्षा विभाग की लापरवाही

गौरतलब है कि डिंडोरी ज़िले में 500 से ज़्यादा स्कूल जर्जर हालत में हैं. शिक्षा विभाग की लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इमारतों का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चे ऐसी हालत में पढ़ेंगे तो उनका भविष्य कैसे उज्ज्वल होगा?