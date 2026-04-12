डिंडौरी में सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत, एक ही परिवार के थे सभी

Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार टैंकर ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जान ले ली. यह दुखद घटना जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे पर गाड़ा सरई पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत किकरा तालाब गांव के पास आधी रात के करीब हुई. रिपोर्टों के अनुसार परसवाह गांव के निवासी एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनके पिकअप ट्रक का टायर पंक्चर हो गया. टायर बदलने के लिए गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जबकि बाकी यात्री पास ही खड़े थे. उसी समय अमरकंटक की दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने पांच लोगों को कुचल दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोग करीब 10 फीट हवा में उछल गए, और पांचों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में एक युवक घायल

हादसे के बाद टैंकर लगभग 300 मीटर तक बेकाबू होकर आगे बढ़ता रहा, जिससे रास्ते में कई ढांचों को नुकसान पहुंचा. इस घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

सड़क किनारे पिकअप का टायर बदल रहे थे

पुलिस के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण पिकअप गाड़ी का टायर पंक्चर होना था. टायर बदलने के लिए पिकअप को रात करीब 12:30 बजे सड़क के किनारे खड़ा किया गया था. जब ड्राइवर टायर बदल रहा था, तो बाकी यात्री गाड़ी से बाहर निकलकर आपस में बातचीत कर रहे थे. उसी समय अमरकंटक की दिशा से लापरवाही से चलाया जा रहा एक तेज रफ्तार टैंकर इन लोगों से टकरा गया. इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले पाँचों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, हालांकि वे अलग-अलग गाँवों में रहते थे.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टैंकर इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि वह लोगों को रौंदता हुआ लगभग 300 मीटर आगे जाकर रुका. इस दौरान उसने अपने रास्ते में आने वाले एक बिजली के खंभे और एक यात्री शेड को पूरी तरह से तबाह कर दिया.

आर्थिक सहायता का ऐलान

घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और SP ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रशासन ने संबल योजना के तहत प्रत्येक मृतक के परिवार को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अतिरिक्त ₹50,000 भी दिए जाएंगे.

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