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नेशनल हाईवे जाम... जबलपुर-अमरकंटक NH-45 पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, यात्री बीच रास्ते में फंसे

Jabalpur News: डिंडोरी जिले में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-45) पर सड़क जाम कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क लंबे समय से अधूरी और खस्ताहाल स्थिति में है, जिससे आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:08 PM IST
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नेशनल हाईवे जाम... जबलपुर-अमरकंटक NH-45 पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, यात्री बीच रास्ते में फंसे

Jabalpur Amarkantak National Highway: डिंडोरी जिले के ग्रामीणों ने सड़कों की खराब हालत पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर स्थित रूषा गांव के निवासियों ने यातायात रोककर विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि उमरिया गांव की ओर जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर और अधूरी हालत में पड़ी है, जिससे उन्हें रोजाना आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

गांव वालों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से बार-बार सड़क की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इससे नाराज होकर उन्होंने हाईवे को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया. इस जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों को ही भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

वाहनों की लगी लंबी कतारें- Jabalpur Amarkantak National Highway
गांव वालों का कहना है कि उमरिया गांव की ओर जाने वाली सड़क लंबे समय से खस्ताहाल या अधूरी पड़ी है, जिससे आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बार-बार शिकायतें करने के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो निवासियों ने विरोध प्रदर्शन का सहारा लिया. जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पूरी तरह से जाम हो गया है और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे आम जनता और यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है.

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प्रशासन और पुलिस मौके पर 
सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है, और स्थिति को काबू में करने तथा सड़क पर लगे जाम को हटाने के प्रयास में आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश कर रही है. यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है. ऐसी परिस्थितियां जो लोगों को विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने को विवश कर रही हैं.

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