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Dindori News: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत इलाके से एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया है. यहां भैंसवाही, सरई टोला और उमरिया गवारी टोला गांवों में एक विशाल गिद्ध आ गया है. इस पक्षी के पैर में एक यूनिक नंबर वाला प्लास्टिक का टैग लगा है और पीठ पर एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंधी हुई है. इस अजीब चीज को देखकर ग्रामीण हैरान और उलझन में पड़ गए. कई लोगों को तो यह भी लगा कि यह पक्षी किसी बाहरी एजेंसी के सर्विलांस या जासूसी मिशन का हिस्सा है.
गिद्ध को देख ग्रामीण हैरान
दरअसल, अमरपुर जनपद पंचायत इलाके में आने वाले भैंसवाही, सरई टोला और उमरिया गवारी टोला गांव के लोग एक गिद्ध को देखकर हैरान रह गए. उनकी हैरानी की वजह यह थी कि उस पक्षी के पैरों पर एक नंबर वाला टैग लगा था और शरीर पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी. इस नजारे ने ग्रामीणों में उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दीं. जहां कई लोगों ने इसे एक रहस्यमयी पक्षी माना, वहीं दूसरों ने अंदाजा लगाया कि यह किसी खास निगरानी अभियान का हिस्सा हो सकता है. इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. जानकारी मिलने पर वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची.
वन विभाग ने बताई सच्चाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय वन विभाग को सूचना दी और वन अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल के बाद वन विशेषज्ञों ने ग्रामीणों की आशंकाओं को दूर करते हुए बताया कि यह कोई जासूस पक्षी नहीं, बल्कि लुप्तप्राय (विलुप्त होने की कगार पर खड़ी) संरक्षित गिद्ध प्रजाति का एक सदस्य है.
GPS सिस्टम क्यों लगाए जाते हैं?
इन दुर्लभ पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास के रास्तों और गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए वन्यजीव वैज्ञानिक और पर्यावरणविद उनके शरीर पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैरों पर पहचान के लिए टैग लगाते हैं. इस तकनीक की मदद से वन विभाग के विशेषज्ञ इनके संरक्षण के लिए काम करते हैं. अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इन पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं.
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