घर का भेदी लंका ढाए! भतीजे-भतीजी ने अपने ही घर से साफ किए लाखों के जेवर, ऐसे हुआ खुलासा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस ने एक चोरी का केस सुलझाया है जिसमें चोर परिवार के ही सदस्य निकले. वैशाली नगर थाना इलाके के रहने वाले स्वामी मंडावी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर की अलमारी में रखे सोने के गहने और कैश चोरी हो गए हैं. शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. पूछताछ में पीड़ित के भतीजी और भतीजे ने चोरी की बात कबूल कर ली. दोनों नाबालिगों ने बताया कि उन्होंने चोरी के गहने एक व्यक्ति को बेचने के लिए दे दिए थे.

नाबालिग चोरों से मिली जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और ₹4,23,700 के सोने के गहने और कैश बरामद किए गए. फिलहाल, दुर्ग पुलिस ने आरोपी रणजीत वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जबकि दो नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह भेजा जा रहा है.

भतीजी और भतीजे ने कबूल की चोरी की बात

दरअसल, स्वामी मंडावी ने वैशाली नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके घर की अलमारी में रखे सोने के गहने और कैश चोरी हो गए हैं. वैशाली नगर पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद मामले की जांच शुरू कर दी. इसके बाद, पुलिस ने आवेदक की भतीजी और भतीजे से पूछताछ की, जिन्होंने दोनों ने चोरी कबूल कर ली.

लाखों के आभूषण बरामद

पूछताछ में दोनों नाबालिगों ने बताया कि उन्होंने चोरी के गहने रंजीत वर्मा नाम के एक आदमी को बेचने के लिए दिए थे. जब पुलिस ने रंजीत वर्मा को हिरासत में लिया, तो उसने चोरी के गहने बेचने की बात कबूल कर ली. आरोपी की जानकारी पर एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र और कैश बरामद किया गया. पुलिस ने रंजीत वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं नाबालिक बालिका और बालक को बाल संरक्षण गुरु भेजा जा रहा है.

