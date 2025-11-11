Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2997646
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Durg News: अब तो बैंक भी बेईमान! कर्मचारियों ने ग्राहकों की किश्तें खुद पर खर्च कीं; पुलिस ने 6 को पकड़ा

Durg News: दुर्ग में 85 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है. पुलगांव थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Durg News: अब तो बैंक भी बेईमान! कर्मचारियों ने ग्राहकों की किश्तें खुद पर खर्च कीं; पुलिस ने 6 को पकड़ा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में स्थित ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 85 लाख रुपए के गबन का बड़ा मामला उजागर हुआ है. पुलिस ने इस मामले में 6 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि बैंक के संग्राहक कर्मचारियों ने 240 ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूलीं, लेकिन वह राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर ली.

 बैंक के खातों में नहीं जमा हुए पैसे
दरअसल,  पूरा मामला इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा है.जहां पुलगांव शाखा के कर्मचारियों ने 240 ग्राहकों से लोन की किश्तें तो वसूल लीं, लेकिन उन्हें बैंक में जमा करने के बजाय निजी इस्तेमाल में लगा दिया. बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहित देशमुख ने पुलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि हिरन बाई साहू समेत 240 ग्राहकों से लगभग ₹85 लाख की लोन की किश्तें वसूल ली गईं. जांच करने पर बैंक को पता चला कि ग्राहकों ने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन बैंक के खातों में जमा नहीं हुए थे.

यह भी पढ़ें:  'गांव में खुलनी चाहिए शराब भट्ठी...', कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाए नारे, दुर्ग में ग्रामीणों की अजीबोगरीब मांग!

Add Zee News as a Preferred Source

 

कबूल किया जुर्म
वहीं, पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी टीका राम पाटले, आकाश नायक, अंकिता पासवान, आर्या गोस्वामी, रेशमा वर्मा, ओमप्रकाश कोसरे और अन्य कर्मचारियों ने 24 मई 2024 से 24 जून 2025 के बीच 84 लाख 98 हजार 940 रुपये का गबन किया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. दुर्ग की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

durg newschhattisgarh news

Trending news

durg news
अब तो बैंक भी बेईमान! कर्मचारियों ने ग्राहकों की किश्तें खुद पर खर्च कीं; 6 पकड़ाए
Hidma
हिड़मा के गांव में CRPF ने जलाया गुरुकुल का दीप, 60 बच्चों को मिल रही नई जिंदगी
narsinghpur news
8 साल से बन रहा MP का ये 13 करोड़ का पुल, अब तक अधूरा;सिस्टम की सुस्ती से नाराज लोग
bhopal news
भोपाल में पुलिस ने 3 किन्नरों को क्यों किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला
bhopal news
'खुशबू के गर्भ में मेरा ही बच्चा था...' भोपाल मॉडल की मौत में बड़ा खुलासा
khandwa news
आमिर खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, कहा- अब महादेव का चौकीदार बनूंगा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा आवास मेला, सस्ते मकान की होगी सुविधा
mp news
भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना, कूड़े में ढूंढ़कर मिटाई भूख, झकझोर देगी ये तस्वीर
raipur news
डॉग स्क्वायड की तैनाती, संदिग्धों की तलाशी; दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंदौर में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी पुलिस निगरानी