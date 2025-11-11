Durg News: अब तो बैंक भी बेईमान! कर्मचारियों ने ग्राहकों की किश्तें खुद पर खर्च कीं; पुलिस ने 6 को पकड़ा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में स्थित ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 85 लाख रुपए के गबन का बड़ा मामला उजागर हुआ है. पुलिस ने इस मामले में 6 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि बैंक के संग्राहक कर्मचारियों ने 240 ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूलीं, लेकिन वह राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर ली.

बैंक के खातों में नहीं जमा हुए पैसे

दरअसल, पूरा मामला इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा है.जहां पुलगांव शाखा के कर्मचारियों ने 240 ग्राहकों से लोन की किश्तें तो वसूल लीं, लेकिन उन्हें बैंक में जमा करने के बजाय निजी इस्तेमाल में लगा दिया. बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहित देशमुख ने पुलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि हिरन बाई साहू समेत 240 ग्राहकों से लगभग ₹85 लाख की लोन की किश्तें वसूल ली गईं. जांच करने पर बैंक को पता चला कि ग्राहकों ने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन बैंक के खातों में जमा नहीं हुए थे.

कबूल किया जुर्म

वहीं, पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी टीका राम पाटले, आकाश नायक, अंकिता पासवान, आर्या गोस्वामी, रेशमा वर्मा, ओमप्रकाश कोसरे और अन्य कर्मचारियों ने 24 मई 2024 से 24 जून 2025 के बीच 84 लाख 98 हजार 940 रुपये का गबन किया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

