बंद बोरी में नाली में मिली डरावनी चीज, देखकर घबरा गया सफाई कर्मी; तुरंत दौड़कर भागा थाने

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर बंद बोरे में लाश मिलने से हड़कंप मच गया. बांसपारा में सफाई कर्मचारी नाले की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र बोरे से बाहर लटके एक हाथ पर पड़ी. उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को नाले से बाहर निकाला. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

बोरे में मिला युवक का शव

दरअसल, बांसपारा इलाके में नाली की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को एक बंद बोरी से हाथ लटका दिखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरी निकाली तो उसमें एक युवक का शव मिला. पोस्टमार्टम के लिए शव को मरचुरी भेजा गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं. यह घटना दुर्ग में पिछले 12 दिनों में हुई छठवीं हत्या है, जिससे इलाके में भय का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

12 दिनों में यह छठी हत्या

जानकारी के मुताबिक शव एक बोरे में बंद मिला. हालांकि मृतक की पहचान हो गई है. मृतक का नाम संजय यादव है, जो पोलसाय पारा का रहने वाला था. दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. संजय यादव के परिवार को सूचित कर दिया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. बता दें कि दुर्ग में हत्याओं का सिलसिला जारी है. पिछले 12 दिनों में यह छठी हत्या है और जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. ( रिपोर्ट- हितेश शर्मा)

