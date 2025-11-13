दुर्ग में ममता हुई शर्मसार! मंदिर के दरवाजे पर कपड़े में लिपटी मिली दूधमुंही बच्ची

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रानी तराई स्थित खर्रा गांव में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां हनुमान मंदिर के दरवाजे पर एक दो दिन की नवजात बच्ची लावारिस मिली है. सुबह सैर करने निकले युवाओं ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और उसे कपड़ों में लिपटा पाया. तुरंत गांव वालों को सूचना दी गई और बच्ची को सर्दी से बचाया गया. बच्ची के मां-बाप का पता न चलने पर रानीतराई पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने नवजात को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज और देखभाल हो रही है. पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश कर रही है.

सुबह-सुबह मंदिर से आई मासूम की रोने की आवाज

दरअसल रानीतराई के खर्रा गांव में सुबह मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां हनुमान मंदिर के प्रांगण में किसी कलयुगी मां ने अपनी दो दिन की मासूम बच्ची को मंदिर की चौखट पर छोड़ दिया, जिसके बाद सुबह टहलने निकले युवकों को मंदिर के पास रोने की हल्की आवाज सुनाई दी, जब उन्होंने पास जाकर देखा तो कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची रो रही थी, जिसके बाद युवकों ने तुरंत गांव के लोगों को इसकी सूचना दी.

बच्ची के परिवार का नहीं चला पता

बताया जा रहा है कि आसपास के इलाके में पूछताछ की गई, लेकिन बच्ची के परिवार का पता नहीं चला. बाद में रानीतराई थाने को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया. डॉक्टर फिलहाल उसकी स्वास्थ्य जांच और देखभाल कर रहे हैं. आसपास के गांवों में बच्ची के माता-पिता का पता लगाने की कोशिश जारी है. इस घटना से लोग बेहद दुखी हैं. (रिपोर्ट- हितेश शर्मा)

